Un empresario agredió a un repartidor porque le llevó tarde el pedido: "No sabía si iba a salir vivo", dijo la víctima

Un testigo fue quien grabó la secuencia y difundió en las redes sociales el video, que se convirtió en una prueba determinante de la agresión por la cual la Justicia ordenó la detención del hombre de 55 años. En las imágenes se puede ver cómo el excampeón mundial de arte marciales presiona contra el pavimento y golpea repetidamente con las manos en la zona del rostro a Sebastián, quien sufrió heridas en su tabique y pómulo.

“Te voy a lastimar todo. Te dije bien que no era nada personal con vos. Yo te pago. Me llegás a escrachar, te voy a buscar y te voy a reventar todo”, se lo escucha decir al empresario mientras le propina golpes de puño.

Un empresario agredió a un repartidor porque le llevó tarde el pedido: el relato de la víctima

La víctima reconoció que el momento que vivió “fue totalmente horroroso, porque no sabía si iba a salir vivo de esa”.

“Lo único que le pedía, por favor, que no me pegara porque yo estaba laburando, que yo no tenía nada que ver. En ese video, que no se escucha el audio, me dice que si llega a ver un video mío que subí o que lo escraché me iba a reventar a palos y por eso y por eso me seguía pegando”, relató Sebastián en diálogo con C5N.

El joven de 23 años, indicó que hace un año que trabaja en la pizzería, pero que es la primera vez que es atendido por Pissani. “He llevado el pedido a ese domicilio, pero me atendía otra persona”, detalló.

El pedido era de dos pizzas, pero como el empresario se quejó de que llegó tarde se negó a pagar la totalidad. “Cuando llego, se niega a pagarme las pizzas. Solo quería pagar una, pero cuando salió ya lo hizo con esa autoestima de salir y pegar, hablar y tratarte mal. ‘Te voy a pagar una pizza porque tardaron mucho’, me dijo”, continuó con su relato la joven víctima.

Sebastián aseguró que luego de la agresión se comunicó con su jefe para contarle lo que había sucedido y de inmediato llegó la Policía, con quien logró hacer la denuncia. “Hago la denuncia en el momento. Después me voy a examinar, me ve el doctor y llevo ese certificado al otro día a la Policía. A todo esto, el señor dijo que el martes se iba a presentar a la Policía pero no lo hizo, está prófugo”, detalló.

“Tengo lastimada la mandíbula, de los dos lados; el pómulo izquierdo, de arriba y abajo; tengo lastimado un poco el tabique y me duele un poco el cuello porque me sacó el casco a la fuerza. Me duele todo el cuello, la espalda, la cabeza. Es un animal suelto que puede matar a cualquiera”, concluyó su relato.