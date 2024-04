Tiros, intento de robo y muerte: así disparó el comerciante de La Plata al delincuente menor de edad

En ese instante, las dos mujeres van corriendo al interior del comercio y segundo después se lo ve en escena al hombre que enfrenta a los asaltantes ejecutando al menos cuatro veces. Todo quedó registrado por la cámara de vigilancia del interior del local.

Si bien los ladrones intentan salir corriendo, un adolescente de 17 años, identificado como Rubén Darío González, cayó muerto en la entrada del negocio tras recibir cuatro disparos en la espalda. El otro logró escapar y es intensamente buscado.

El fiscal del caso resolvió no detener al comerciante, quien será indagado este domingo. “Queda en libertad porque no se justifica la medida de cautela en esta instancia. Entendemos que no hay riesgos procesales. Eso no quiere decir que no exista un principio de responsabilidad. Mañana se le va a recibir declaración indagatoria en la fiscalía”, anticipó en declaraciones a la prensa. La causa quedó caratulada inicialmente como homicidio en ocasión de robo.

La Plata: quién era el delincuente que murió durante un intento de robo a una distribuidora

Un ladrón, menor de edad, fue asesinado de un disparo en las últimas horas al intentar asaltar a un comerciante en La Plata. El delincuente de 17 años había apuntado a la víctima con el fin de robar en el local, disparó, pero la bala no salió.

La víctima fatal, Ariel Rubén Darío González, que tenía domicilio registrado en Tolosa a menos de dos kilómetros de la distribuidora asaltada, contaba con antecedentes por robos con la misma modalidad, es decir, cometidos con arma, en poblado y en banda. Al momento del hecho, estaba armado: tenía un revólver que quedó debajo de su cuerpo.

En la puerta del local, además, quedó la moto en la que se movilizaban los delincuentes, un vehículo marca Blitz que tenía pedido de secuestro activo: había sido robada hacía unos pocos días en la zona de la Comisaría Novena de La Plata.