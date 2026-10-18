Quini 6: los resultados del sorteo 3.418 del domingo 18 de octubre de 2026

El sorteo 3.418 del Quini 6 de este domingo 18 de octubre repartió un importante premio en este juego de azar que organiza la Caja de Asistencia Social de la Lotería de Santa Fe.
El Tradicional del Quini 6: resultado del domingo 18 de octubre de 2026
Números ganadores: 7 - 9 - 11 - 17 - 25 - 31
6 aciertos: 2 ganadores. Premio: $1.418.485.786
5 aciertos: 169 ganadores. Premio: $334.605
4 aciertos: 5.474 ganadores. Premio: $4.000
La Segunda del Quini 6: resultado del domingo 18 de octubre de 2026
Números ganadores: 4 - 10 - 16 - 21 - 27 - 38
6 aciertos: Vacante. Premio: $1.100.000.000
5 aciertos: 37 ganadores. Premio: $1.528.334
4 aciertos: 2.070 ganadores Premio: $8.195
La Revancha del Quini 6: resultado del domingo 18 de octubre de 2026
Números ganadores: 1 - 5 - 26 - 40 - 41 - 43
6 aciertos: vacante. Premio: $4.254.526.426
Siempre Sale del Quini 6: resultado del domingo 18 de octubre de 2026
Números ganadores: 1 - 10 - 19 - 25 - 37 - 44
5 aciertos: 30 ganadores. Premio: $16.906.114
Pozo extra: resultado del domingo 18 de octubre de 2026
Números ganadores: 1 - 4 - 5 - 7 - 9 - 10 - 11 - 16 - 17 - 21 - 25 - 26 - 27 - 31 - 38 - 40 - 41 - 43
6 aciertos: 3.445 ganadores. Premio: $58.055
Próximo pozo del Quini 6
El próximo pozo del sorteo 3.419 del Quini 6 se realizará el miércoles 21 de octubre a las 21:15. Pozo estimado: $7.600.000.000.
¿Qué es el Quini 6?
El Quini 6 es un juego de monto variable que se calcula en relación a lo recaudado. El mismo consiste en tener que seleccionar seis números de cuarenta y seis. Posee cuatro variantes: una es el Sorteo Tradicional, otra la Segunda del Quini, también está La Revancha y, por último, el Siempre Sale.
En las primeras dos modalidades (Tradicional y Segunda del Quini), se proclama ganador del primer premio a aquellas apuestas cuyos seis números elegidos coincidan con el total de los números favorecidos por el sorteo. El segundo es para quienes tengan cinco aciertos y el tercero para los que obtengan cuatro. El pozo quedará vacante e incrementará para el concurso siguiente en caso de que no se registren apuestas ganadoras.
¿Cómo jugar al Quini 6?
Para jugar al Quini 6, los jugadores deben elegir 6 números al azar entre el 00 y el 45. En ese momento, eligen bajo qué modalidad apostar: tradicional, la segunda, revancha, siempre sale y premio extra. Actualmente, el valor del Quini 6 es de $100 para las primeras dos modalidades y se suman $50 más al agregar el resto. Es decir, el monto final quedaría en $250.
Quini 6: ¿Hasta qué hora se puede jugar?
Los apostadores podrán realizar su juego hasta las 19 para los sorteos de los miércoles y a las 20:30 para los domingos.