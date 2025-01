Pidió dos hamburguesas por delivery y se indignó cuando vio lo que le mandaron

Aunque recibió el pedido en tiempo y forma, la sorpresa llegó cuando abrió la caja que le mandaron desde el restaurante: adentro había solo dos medallones de carne, sin pan ni ningún tipo de aderezo. Confundida e indignada, la joven decidió comunicarse con el local que preparó la comida.

"Nos llegaron dos medallones porque, según el de Atención al Cliente, en su comanda le saltaba '2 extra carne'", explicó en la red social. Aclaró que "en Pedidos Ya la vendían como hamburguesas con extra carne", pero "nos bloquearon en WhatsApp y ahora editaron el menú en la app".

Tuit viral hamburguesas/medallones 19-01-25 X @361colo

La reacción al ver lo que le mandaron por el pedido de hamburguesas

Tras recibir el pedido, la joven le envió un mensaje al local para quejarse. "Para que traiga dos panes tenés que comprar una clásica", fue la respuesta del restaurante. "Entiendo, pero, ¿por qué hay una foto de una hamburguesa si es solo un medallón? O alguna especificación, algo como '‘solo medallón'", cuestionó ella.

Desde el local le ofrecieron un descuento del 50% en su próximo pedido porque, según argumentaron, "el error fue tuyo". "¿El error fue mío? ¿Pensar que por ver una hamburguesa estaba comprando una hamburguesa?", se indignó la joven, a lo que el restaurante respondió: "Dale, la próxima lean bien".

Tuit viral hamburguesas/medallones 19-01-25 X @361colo

La interacción y la foto del pedido se viralizaron en X. "¡Me olvidé de pedir aparte el pan!", bromeó la chica. Algunos usuarios compartieron su reclamo y se sumaron a dejarle malas reseñas al local, pero otros señalaron que el restaurante tenía razón, ya que el menú aclaraba que esa opción eran "medallones extra" y se vendían a $3.800 cada uno, un precio muy barato para una hamburguesa completa.

También hubo posiciones intermedias que consideraron que ambas partes cometieron un error. "¿Cuánto pagaste por eso? Porque si eran extras, supongo que menos, y con eso te das cuenta que no estás pagando una hamburguesa completa. Igualmente no defiendo, hay que ser imbéciles para vender extras sin agregarlos a un pedido. No tiene sentido", resumió una usuaria.