Empleos IT: cómo obtener 100 becas gratuitas para aprender Help Desk y Testing Master

Conoce como acceder a estudiar Help Desk y Testing Master

Aquellos jóvenes interesados en el mundo IT tienen una oportunidad única para estudiar de manera gratuita y aprender sobre Help Desk y Testing Master, dos rubros IT que están demandando posiciones laborales para perfiles trainee y junior. La Fundación Empujar permite las inscripciones hasta el 21 de marzo.