Córdoba: buscan intensamente a una docente que está desaparecida desde el lunes

Verónica, hermana de la docente, contó que está de novia hace cuatro años pero no convive con su pareja. "Nadie vio cuando se fue. Una de las nenas se despertó entre la 1 y 2 de la madrugada y ya no estaba, pero se volvió a dormir", explicó a canal Doce.

Anahí trabaja en dos colegios: en uno hace el turno mañana y en el otro el turno tarde. Llamó al primero para avisar que no iría porque debía llevar a una de sus hijas al médico, pero nunca llegó al segundo y tampoco se comunicó para informar su ausencia.

"Es la primera vez que sucede, nunca no se presentó a trabajar. Ella es muy disciplinada con sus alumnos. Estaban preocupados porque no atendía el teléfono y no estaba en el aula", relató Verónica. Agregó que Anahí no había discutido con su novio, pero sí tuvo conflictos con el padre de sus dos hijas mayores.

"Fue víctima de violencia, tuvo botón antipánico dos años. Hubo un proceso judicial en el medio y últimamente él veía a las nenas, pero sin contacto con ella", sostuvo. La familia lo llamó para preguntarle por Anahí pero él aseguró que "no tenían contacto".

Los primeros allanamientos se realizan cerca de su casa, ubicada en la avenida Sabattini al 3100, en una zona de monoblocks. Trabaja personal especializado del Departamento de Unidades de Alto Riesgo (DUAR), que pertenece a la Dirección Bomberos.

La investigación está a cargo de la fiscal Eugenia Pérez Moreno. También se dispusieron líneas telefónicas para que posibles testigos aporten información sobre el paradero de la docente desaparecida: (0351) 4338586/7 – 4481016 Interno 34141 de la Unidad Judicial 8.