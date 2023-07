Votó Lewandowski y adelantó que las cuatro listas internas estarán "todas juntas" después de las PASO

Dentro de Juntos Avancemos compiten cuatro listas: la que encabeza Lewandowski, quien cuenta con el apoyo del gobernador Omar Perotti; los diputados nacionales Eduardo Toniolli (Movimiento Evita) y Marcos Cleri (La Cámpora), y el diputado provincial Leandro Busatto (Corriente Nacional de la Militancia).

"Siempre hablamos de las propuestas y lo que queremos hacer, sin agredir a nuestro compañero de carrera. Leí algunos comentarios que parecería que, como no nos peleamos, estamos débiles. Y en realidad la gente no quiere escuchar disputas personales, quiere escuchar las propuestas que tenemos", explicó el senador.

"Desde mañana no solamente vamos a estar todos juntos, sino que venimos dialogando con distintos sectores políticos y de la sociedad. Yo sé que hay un electorado importante que no es peronista y hoy me está acompañando. Necesitamos a todo santafesino de bien que quiera estar comprometido con esta causa", destacó.

Marcelo Lewandowski: "Lo importante es un proyecto común y colectivo"

En un mano a mano con C5N, Lewandowski no quiso anticipar el resultado de la interna por "respeto" a sus compañeros. "Uno está confiado y cree que las cosas van a salir bien, pero lo importante es un proyecto común y colectivo que se exprese el 10 de septiembre, que tenga propuestas claras", aseguró.

"Parece que no pelearnos entre peronistas es una anormalidad, y yo creo que debe ser la normalidad. Entendemos que cada vez que nos unimos, tenemos potencial para salir adelante", resaltó el senador, quien diferenció esta interna de la que lleva adelante Juntos por el Cambio.

"Cuando los peronistas nos peleamos, somos incivilizados. Cuando los de enfrente se pelean, parece que lo hacen en la fragorosa disputa electoral. Es la doble vara que algunos miden, pero entendemos que hay que hablar de lo que queremos hacer", concluyó.