Rosario: la inédita alianza entre el peronismo y la izquierda para competir en una PASO

"Nosotros somos un partido que, si bien nació hace 10 años, venimos de la crisis del 2001, del 'que se vayan todos', primero formando un movimiento social, trabajando en los barrios populares justamente porque no nos representaba ningún partido. Después de eso, cuando construimos determinadas políticas en territorio, dijimos porqué no le ofrecemos a la ciudad una alternativa", contó Monteverde acerca de Ciudad Futura en diálogo con Minuto Uno con Gustavo Sylvestre, el espacio político que fundó en el 2013.

El concejal rosarino señaló que "la sociedad rosarina está desesperada y la política muchas veces está muy tranquila. Y si la gente está muy enojada y con una situación muy dramática, hay un problema. Decidimos romper esa comodidad de la política y juntarnos los que antes competíamos. Bancarnos las diferencias, los matices y que la sociedad sea la que defina cuál es el mejor camino para cambiar Rosario".

"Tenemos que generar una propuesta superadora, no va más de lo mismo. Estamos convencidos de que, más allá de que tenemos trayectorias distintas, tenemos la misma idea de la ciudad. Queremos una ciudad que sea productiva, que sea pujante, que vuelva a tener el brillo que tenía, que tenga políticas públicas", indicó Roberto Sukerman, que actualmente se desempeña como jefe de gabinete del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación.

"También coincidimos en que no hay que esperar que los otros niveles del Estado sean los que se tengan que hacer cargo de Rosario. Tiene que haber un liderazgo en la ciudad y un trabajo conjunto de distintos sectores para sacar a Rosario adelante", sostuvo.

Respecto a la coalisión que formaron Juntos por el Cambio, el socialismo y el partido de Javkin, mencionó que "están haciendo una ensalada" y que "todo es un discurso de odio, en contra del Estado". En cambio, se diferenció al aclarar que, esta alianza entre izquierda y peronismo, "no es un frente anti".

"Hoy tenemos, no solamente en Rosario, sino en Argentina una democracia bloqueada. Tenemos a la principal dirigente del país que no se puede presentar a elecciones. Tenemos a la mafia operando en distintos estamentos. El tema es la democracia bloqueada que no puede resolverle los problemas a la gente. O la desbloqueamos nosotros con propuestas innovadoras o la desbloquea Milei. O hay una salida autoritaria o hay una salida democrática y plural", especificó el representante de Ciudad Futura.

"Humildemente, en la ciudad más crítica de la Argentina, estamos inventando una solución política que si sale bien puede replicarse a nivel nacional", agregó. "Esperamos que sirva a nivel provincial y a nivel nacional", mencionó Sukerman.

"Esto es un espacio en construcción para sacar a Rosario de la crisis, porque si no ganamos las elecciones y no cortamos la violencia, esto se expande. Rosario es un espejo de la Argentina. Puede ser de lo peor, de la mafia, cercenando la democracia, la vida y la libertad o de lo mejor, de nuevas plataformas políticas que se animen a encarar los desafíos que nos dejan 40 años de democracia", concluyó Monteverde.