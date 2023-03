Programa Una hora más: Perczyk destacó que se pasará de 720 a 960 horas anuales de clase

El funcionario detalló que hasta agosto del año pasado, cuando comenzaron con la implementación de este programa, tenían en las escuelas primarias 720 horas de clase al año y que con esta decisión "que es política", pedagógica, sindical y económica tendrán 960 horas, lo que implica un aumento del 25% del tiempo en la escuela.

En este sentido, el académico remarcó que “toda la investigación pedagógica revela que las y los chicos tienen que estar más tiempo en la escuela” por lo que esa hora extra “estará destinada a reforzar el aprendizaje de la Lengua y Matemática”.

La actividad se realizó en la Casa de la Cultura Adrogué, con la participación del diputado provincial e intendente en uso de licencia, Mariano Casacallares; el jefe comunal actual, Juan Fabiani; el Director General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni, y la secretaria de Educación, Silvina Gvirtz, entre otros.

Por su parte, el director general de Cultura y Educación bonaerense, Alberto Sileoni, se refirió a la medida como "original" y que no tiene muchos antecedentes en el sistema educativo. "Hay una inversión muy importante, pero, sin embargo, no es lo central, porque se puede destinar dinero y no acertar".

Programa Una Hora Más de Clase para Lengua y Matemática

El Programa Una Hora Más de Clase está destinado a reforzar los aprendizajes de Lengua y Matemática, impulsado desde el ministerio de Educación y para el que se distribuyeron en todo el país más de 11 millones de libros de esas materias para las y los alumnos de escuelas primarias.

La cartera de Educación en la provincia de Buenos Aires envió 3.597.670 libros de Lengua y Matemática para que distribuirlos entre las 5.152 escuelas primarias públicas, en el marco del Programa Libros para Aprender.

Los libros de Lengua y Matemática también los reciben las y los docentes y los Institutos de Formación Docente para que puedan desarrollar junto a los estudiantes el proceso de enseñanza y aprendizaje.