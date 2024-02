Polémica con un diputado del PRO: militaba el ajuste, pero viajó a los lujosos carnavales de Venecia

El legislador Damián Arabia compartió fotos de sus vacaciones en Europa que generaron polémica en redes sociales. Durante su discurso en el recinto señaló que la ciudadanía debía privarse de "gustitos". "Me voy a beber todo el vino del VIP", aseguró en una de las historias que subió a su Instagram.

Durante el debate de la Ley Ómnibus el hombre cercano a la ministra de Seguridad expresó su angustia por la actual situación económica que vive la sociedad: "Los argentinos están cada vez más angustiados: no saben cuánto va a estar el kilogramo de pan, de leche, el paquete de yerba".

arabia 1.avif El diputado Damián Arabia durante su viaje por Europa.

Pero sus palabras no le impidieron viajar a Italia para participar del reconocido evento europeo y compartir imágenes en su perfil de Instagram. Lo curioso es que las mismas fueron subidas a la sección de "mejores amigos" donde no son 100% publicas para sus seguidores, pero se filtraron.

Frases como "me voy a beber todo el vino en el VIP" y fotos en distintos lugares disfrutando de Italia en modo turista generaron mucho enojo en redes sociales. Ante estos hechos, el propio Arabia se refirió a su lujoso viaje y realizó un breve descargo.

"Lo que yo haga con mi vida privada, con mi orientación sexual y mi tiempo libre, no debiera ser tema de conversación pública. Que intenten atacarme con eso para no discutir mis ideas, demuestra que les estoy tocando los kioskos y tienen miedo. Así que saben qué? No voy a parar", publicó el diputado del PRO en su cuenta de X.

