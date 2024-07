Para Eduardo Buzzi, el discurso de Javier Milei en La Rural fue "una puesta en escena"

El expresidente de la Federación Agraria aseguró que el mensaje fue "confuso, inexacto y engañoso" porque el problema del sector "no es solamente la cuestión de las retenciones". También anticipó que los productores "no van a liquidar" la cosecha.

El expresidente de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, aseguró que el discurso del presidente Javier Milei en la Sociedad Rural fue "engañoso" y "una puesta en escena", ya que "hablar de política agropecuaria no es hablar solo de retenciones", y adelantó que los productores "no van a liquidar" la cosecha.

"Fue una puesta en escena que sigue teniendo la lógica de decir pero no hacer. Lo que deja son mensajes confusos, inexactos y engañosos, tal como es Milei. Cuando se pone el énfasis exclusivamente en el tema retenciones, tanto de parte de quienes reclaman como del propio Presidente, están engañando a la sociedad argentina y a los productores agropecuarios", afirmó este lunes en Radio 10.

En ese sentido, señaló que "en la década del 90 tuvimos la larga década sin retenciones y desaparecieron 100.000 productores". "En la Argentina no es solamente la cuestión de las retenciones lo que define la vida o la desaparición de los productores, el problema tiene que ver con otro tipo de cosas", sostuvo.

"También esa lógica de la apertura económica, la desregulación, la destrucción de las Juntas de Granos, de las políticas de desarrollo, de los entes específicos, de la logística, hizo que tengamos la desaparición de miles de productores y el estancamiento de la producción ganadera y las economías regionales", enumeró.

"Entonces hablar de política agropecuaria es hablar de un plan de desarrollo que implique crecer. Yo ayer no escuché la palabra crecimiento, mayor producción ganadera, mayor arraigo de la gente en el interior. Hablar de política agropecuaria no es hablar solo de retenciones", advirtió Buzzi.

También cuestionó que se le pida "paciencia" a los productores agropecuarios. "Les mintieron de todas las maneras posibles, desde el Gobierno no se hacen cargo de nada, no dan exactitud de nada, y lo peor es que ponen falsos ejes para engañar a la gente. Lo de ayer fue engañoso", subrayó.

Para el dirigente agrario, los productores "no van a liquidar" la cosecha porque entre el Gobierno y la Sociedad Rural "hay simpatía en lo político y lo ideológico, pero no hay confianza en lo económico". "El que tiene reservas prefiere tenerlas en sus bolsones de soja o en las plantas de silos y no en el sistema bancario, menos aún liquidar sabiendo que hay retraso cambiario", analizó.

"El productor espera un dólar más cercano a $2.000 que a $1.000, entonces no hay liquidación posible en tanto el tipo de cambio sea parte de la mentira de la gestión. Hablaron tanto de la libertad y resulta que siguen sosteniendo el cepo, las retenciones, mecanismos complejos para la comercialización granaria. Bueno, entonces que no se sorprendan de que esos mismos aliados políticos no liquiden granos", adelantó.

"Hay muchos productores todavía con resentimiento respecto de la gestión kirchnerista, entonces prefieren no ir a fondo con el debate que hay que dar y hacer este acompañamiento amigable que pidió el presidente de la Sociedad Rural. Lo concreto es que todo eso forma parte de una cuestión engañosa hacia la sociedad", concluyó.