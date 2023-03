Lucas Ghi: "Cada familia de Morón ya está en condiciones de conectarse a la red cloacal"

Del acto también participaron el ministro de Economía de la Nación, Sergio Massa, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia, Leonardo Nardini, y el ex intendente y titular de ACUMAR, Martín Sabbatella.

Este hito se logró con las obras del último tramo realizadas en el sur de la comuna que beneficiarán a más de 63.000 vecinos y vecinas e implicaron un monto de más de $670 millones. Las intervenciones que permitieron completar la cobertura cloacal de todo Morón abarcan a los barrios de: Santa Rosa, Texalar, 20 de Junio, Blanco, Manzanar, Belgrano, Monte, Ibañez, San José y parte de “Viejo Urbano”.

Durante el acto, el jefe comunal expresó que “los vecinos y vecinas de Morón estamos dando un paso trascendental que es alcanzar el 100% de cobertura de cloacas en todo el territorio. Es una alegría que nos desborda poder alcanzar este hito, porque con ésta obra que finalizamos, cada familia ya está en condiciones de conectarse a la red cloacal. Es un logro histórico que se pudo alcanzar con mucho esfuerzo, dedicación y gestión”.

“No puedo dejar de destacar a Gabriel (Katopodis) y Malena (Galmarini) con quienes tenemos un trabajo muy articulado, lo mismo que con los equipos de la provincia de Buenos Aires. Acá hay mucho esfuerzo, mucha inversión pública para que esto sea una realidad. Es el fruto de un Estado nacional, provincial y municipal que asumió la responsabilidad y se puso al frente de la tarea para construir una ciudad mejor”, sostuvo Ghi.

Al respecto agregó que “este logro histórico se pudo alcanzar con mucho esfuerzo, dedicación y gestión. Que toda la comunidad de Morón pueda tener disponible este servicio esencial no es más que cumplir con el compromiso asumido por Martín Sabbatella y que continuamos con todo el equipo de trabajo actual”.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández afirmó que “para poder hacer estas obras en semejante contexto la respuesta es simple, hay decisión política, hay vocación de hacerlo, hay comprensión de las necesidades que nuestro pueblo tiene y hay decisión también de que el Estado esté presente allá donde haya un argentino que esté reclamando auxilio” y concluyó: “Estamos convencidos de que la obra pública es un gran motor para que la economía se mueva”.

En tanto, el gobernador de la Provincia destacó que “este tema de agua y cloacas es fundamental, por eso digo que es histórico llegar al 100% de cobertura de la red cloacal en un distrito como Morón”. “Es un trabajo mancomunado por su significación, porque es un paso importante en la dignidad de los y las bonaerenses. Me llena de alegría que en toda la provincia, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde, se vea o no se vea, estamos haciendo obras que recuperan una deuda histórica”, concluyó.

La titular de AySA Malena Galmarini resaltó: “Para mí es un día de fiesta, es uno de esos días para quienes trabajamos en el gobierno que nos lo llevamos para toda la vida. Ya terminamos, ya estamos en el 100% de cloacas en Morón. Nos queda sólo un 5% de agua potable para completar y esto va a ser antes de fin de año. Esta no es cualquier obra, son servicios esenciales. Este Gobierno sigue construyendo, y no son solamente redes de caños, no es solamente enterrar un caño, es llevar dignidad, esto es lo que este gobierno, y no el anterior, está haciendo”.

Las últimas intervenciones realizadas permitirán conectar a más de 13.000 domicilios que se encuentran delimitadas por las calles Stevenson, Av. Callao, Josefina Marqués, Carmen de Patagones, Arana, Coronel Arena, Av. Eva Perón, Pache, Monseñor E. A. Angelelli, Fray Justo Santa María de Oro, Bernardo de Irigoyen, Av. Hipólito Yrigoyen (RP N°4), Monseñor E. A. Angelelli, Luis Pasteur, Cementerio Municipal de Morón, Los Reseros, Av. Hipólito Yrigoyen (RP N°4), Av, Eva Perón, Alessandri, Av. Don Bosco hasta Stevenson.

Las conexiones a la red en los barrios San Juan y Marina podrán realizarse cuando AySA apruebe la obra en su totalidad. Para más información y/o asesoramiento para realizar las conexiones domiciliarias, las y los vecinos de Morón pueden contactarse con su UGC más cercana.

También estuvieron presentes en el acto el presidente de Trenes Argentinos, Martín Marinucci, el secretario de Planificación Estratégica del municipio, Pablo Itzcovich y el secretario de Obras y Servicios Públicos, Diego Spina, entre otros funcionarios y funcionarias del gabinete nacional, provincial y local, vecinos y vecinas.