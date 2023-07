Leandro Santoro propone expandir la red de subtes en la Ciudad de Buenos Aires

En diálogo con la agencia Télam, Santoro remarcó que una ampliación de la red de subtes ayudaría a luchar contra el cambio climático: "Estamos muy preocupados por expandir la red de subte para hacer frente a la lucha frente al cambio climático y a la búsqueda de más confort. Desde que Larreta es jefe de Gobierno no licitó un solo metro, es una asignatura pendiente muy fuerte".

El precandidato explicó que su propuesta es tomar líneas de crédito de organismos internacionales para luchar frente al cambio climático mediante el "financiamiento verde".

En este marco, el diputado apuntó contra el PRO por la paralización en el debate tras la presentación de un proyecto de ley: "Es posible. Santiago de Chile lo hizo. Nosotros propusimos a través de un proyecto de ley que ya está presentado en la Legislatura, pero que obviamente el PRO no lo trata. Proponemos la creación de un fondo especial para financiar la red de subte con varios instrumentos, uno de los cuales es la emisión de bonos verdes".

Santoro, sobre el sistema de paradores en la ciudad de Buenos Aires

Leandro Santoro advirtió que el sistema de paradores en la Ciudad debe asistir a las personas para recomponerlas: "El sistema está agotado. Hay que ir a centros de integración más humanos donde se tengan en cuenta la realidad y la complejidad de las personas que están en situación de calle. No necesitamos una cama caliente para que la persona pueda pasar por ahí, dormir e irse. Hay que ayudarlos a recomponer su vida".

También remarcó que se necesita un "acompañamiento psicológico" y considerar que cuando se separa entre hombres y mujeres, "las familias se tienen que desarmar".

"En algunos no te dejan entrar con perros y muchas veces su mascota es lo único que tiene esa persona. Si no entendés y haces las cosas para cumplir con las estadísticas, podes quedar bien con tu conciencia pero en el fondo no estás haciendo nada para resolver el problema", concluyó en esta línea.