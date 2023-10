La indirecta de Cristina Kirchner: "De mi gobierno se acuerdan maravillosamente, por eso ganamos en 2019"

La vicepresidenta Cristina Kirchner votó en Río Gallegos y tras salir del cuarto oscuro, habló con la prensa, donde no solo pidió “un país más sensato” después del 10 de diciembre, sino que también habló sobre su función del actual gobierno y se despegó de la gestión de Alberto Fernández.

Y se diferenció del presidente Alberto Fernández: “No decido de políticas, es más ha sido público y notorio las diferentes que hemos tenido de funcionarios que no funcionan, en el 2020 en la necesidad de alinear precios, tarifas, jubilaciones... en fin, no fui escuchada, en un país de carácter presidencialista, el que decide es el Presidente para bien o para mal”.

Es por ello que volvió a remarcar: “Así que yo creo que mis gobiernos fueron muy bien escuchados, tanto que en el 2019 nos permitieron ganar en primera vuelta en las PASO y después (en el balotaje) por 8 puntos”.

Noticia en desarrollo-.