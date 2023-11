En Socios del Espectáculo, la periodista Nancy Duré había revelado detalles de una pelea a los gritos entre ambos ese domingo electoral . "No quiero decir muchas cosas por respeto y porque es muy rápido, pero no fue un momento fácil y hubo discusión".

"Antes de que empiecen el recuento, hubo una pelea bastante heavy entre ellos y por eso Fátima no habría estado. La que estaba espléndida era Karina", completó Adrián Pallares.

Luego de varios días de, pese a las desmentidas de separación, no mostrarse juntos, la imitadora compartió en su cuenta de Instagram una foto suya junto al economista con la leyenda "Te amo" y el clásico romántico Always on my Mind, de Elvis Presley, lo que parece disipar todo rumor.