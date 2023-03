La crítica de Katopodis y la indirecta de Cerruti: la reacción del Frente de Todos tras la decisión de Macri

La oficialización de la decisión de Mauricio Macri de bajarse de las próximas elecciones presidenciales , a pesar de que era algo con lo que el expresidente venía coqueteando desde hace ya tiempo, no solo caló hondo dentro de Juntos por el Cambio , sino también en el Frente de Todos. Y aunque la mayoría optó por el silencio, algunos de sus referentes salieron a

https://twitter.com/gkatopodis/status/1640019970783322119 .@mauriciomacri fracasó porque tomó malas decisiones. Quiso seguir en el poder, pero la gente le puso un límite que se mantiene.



Sus candidatos van por las mismas políticas que paralizaron la obra pública, endeudaron al país y cerraron miles de PyMEs en la Argentina. — Gabriel Katopodis (@gkatopodis) March 26, 2023

Gabriela Cerruti, por su parte, decidió hacerse eco de una de las frases del exmandatario, quien en el video en el que informó su renunciamiento habló de un presunto "aislamiento del mundo" del país. La vocera contestó, a través de sus redes sociales, con varias fotos de Alberto Fernández junto a diferentes presidentes y remató con el comunicado de la Casa Blanca en el que se oficializó la cumbre que mantendrá el Presidente el próximo 29 de marzo con Joe Biden en Washington.

"No me sorprende que no sea candidato, Macri es electoralmente inviable después del gobierno que hizo", sostuvo Juan Grabois. "Supongo que le va a permitir a Juntos por el Cambio tener su interna con esa certeza", evaluó, en diálogo con Futurock.

El video de Macri en el que confirmó que no será candidato en las Elecciones 2023

Finalmente, el líder de Juntos por el Cambio oficializó su decisión a través de un video de YouTube, en el que destacó a los otros precandidatos del espacio opositor. "Nunca más vamos a tener a una marioneta como presidente", sostuvo.

Sin embargo, el expresidente evitó pronunciarse a favor de un candidato en particular. "Confío en que van a elegir a quien mejor nos represente y que esa persona va a contar con el apoyo de todos. Nunca más vamos a tener a una marioneta como presidente", sostuvo.