Kelly Olmos se reunió con los trabajadores del plástico para analizar la situación laboral del país

En el relevamiento en conjunto de la actualidad laboral, destacaron que hoy las empresas que no encuentran un trabajador calificado deben hacer sus propias capacitaciones, por lo que reclamaron el no pago del Art.43 ya que con esta medida se superponen de trabajos, debido a que si las empresas hacen sus propias capacitaciones, no deberían pagarle al Sindicato del Plástico (UOYEP) por capacitaciones que no brindan, según la APYMEP (Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas del Plástico).