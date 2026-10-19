20 de octubre de 2026 Inicio
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Javier Milei partió rumbo a España, en un nuevo viaje sin una agenda de relevancia institucional

El libertario viajó este lunes por la noche y regresará el jueves. Participará en eventos de organizaciones de derecha en los que se prevé que apuntará contra Pedro Sánchez, a poco más de un mes de las elecciones presidenciales españolas.

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Milei se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid

Milei se reunirá con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

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El presidente Javier Milei emprendio en la noche del lunes otro viaje al exterior para disertar sobre economía y brindar una entrevista con el periodista de El Observador, Fernando González. La única reunión política será con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el miércoles a las 12. El jefe de Estado estará de nuevo en Argentina para el jueves a las 8.

Lamelas condicionó el apoyo económico al resultado de las elecciones de 2027.
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Multitudinarias protestas en distintas ciudades de Francia.

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Además, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, se jugará su cargo en las próximas elecciones del 29 de noviembre. Sánchez irá por la reelección como candidato del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y este sábado defendió el sistema público de pensiones cuando lanzó su candidatura: "Si les gustan las motosierras, al aserradero. Pero las pensiones no se tocan".

Como España cuenta con un sistema parlamentario, la ciudadanía elegirá quiénes ocuparán las bancas del Senado y del Congreso de los Diputados. Luego, el rey de España investirá a un presidente que esté respaldado por la mayoría de los flamantes diputados. Por lo tanto, elegir legisladores implica elegir indirectamente al presidente.

La agenda de Javier Milei en España

El mandatario partió a las 23 de este lunes para Madrid y aterrizará del otro lado del Océano Atlántico el martes a las 13, junto con el vocero presidencial, Adrián Ravier, y el canciller Pablo Quirno. Se trata de su tercer viaje consecutivo, tras los de Paris y Washington, en donde estuvo las últimas dos semanas.

Como ya sucedió en su visita a EEUU, la agenda presidencial carece de relevancia institucional y no se han anunciado citas con políticos o empresarios de renombre, más allá de su encuentro con Díaz-Ayuso. Presumiblemente por razones atribuibles al uso horario, el martes transcurrirá el día en la capital española sin actividades de ninguna clase.

El miércoles concentrará todas sus actividades antes de subirse al avión por la noche y regresar a Argentina. donde estará aterrizando el jueves por la mañana.

A las 5:15 de hora española (las 10:15 de la Argentina) participará del Nueva Economía Forum, en el Real Casino Gran Círculo de Madrid, y a las 8 se encontrará con el profesor Jesús Huerta de Soto en la Universidad Rey Juan Carlos antes de disertar en la presentación del Máster Universitario en Economía de la Escuela Austríaca.

Jesús Huerta de Soto y Javier Milei.

Jesús Huerta de Soto y Javier Milei.

Para las 10, tendrá un encuentro con la Fundación Disenso, dos horas antes de encontrarse con Díaz Ayuso. Su última actividad oficial, según el cronograma difundido por el Gobierno, es la charla con González en el Hotel Hyatt Hesperia.

La agenda oficial del Gobierno para este lunes en Argentina

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, brindarán una conferencia de prensa en la cárcel de Villa Devoto a las 10, con motivo de la finalización de la primera fase del traslado de internos al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. Participarán también el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Pilar Ramírez.

Karina Milei y Alejandra Monteoliva.

Karina Milei y Alejandra Monteoliva.

Por su parte, el vocero presidencial realizará su habitual conferencia de prensa en la Casa Rosada a las 15. Mientras que, a las 17, Milei y Karina participarán de la Expo Argentina Oil & Gas 2026 en el Espacio DUAM en Neuquén, antes de que el jefe de Estado viaje a Europa.

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