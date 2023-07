Javier Milei cruzó fuerte a Patricia Bullrich y la acusó de "operar" las denuncias por la venta de candidaturas

El dirigente respondió: “Si no me hubieran salido a operar con mentiras, calumnias e injurias para mejorar sus chances en la interna no diría nada...”. Luego, en TN, expresó que “un candidato a concejal de la señora Bullrich me hizo un escrache. O que las personas que estuvieron denunciando cosas están en las listas de la señora Bullrich”.

Aseguró que hay una “investigación judicial a partir de las mentiras generadas por militantes de Bullrich”. Hace algunos días, también publicó en su cuenta oficial una queja: “Aquí dejan en evidencia la opereta que me han hecho nuevamente desde el sector de Patricia Bullrich con la total complicidad de una periodista del Grupo Clarín”.

Y agregó: “Mentir y ensuciar está mal siempre y hay límites. Una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre...”. Esto sorprende por el vínculo que tenían hace algunos meses cuando halagaban sus formas de pensar.