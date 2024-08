Francisco Paoltroni: "No estoy de acuerdo con el presupuesto de fondos reservados para la SIDE, votaría en contra"

El senado de La Libertad Avanza por Formosa aseguró que se trata de una “monstruosidad” y que no refleja “una Argentina distinta”. Además, agregó que “sin dudas se está perdiendo el objetivo por el cual fuimos”.

El senador de La Libertad Avanza por Formosa, Francisco Paoltroni, adelantó en Radio 10 de votaría en contra del presupuesto de fondos reservados para la SIDE , al cual calificó como una “monstruosidad” que no refleja “una Argentina distinta”.

Luego, agregó que el mantiene las ideas de La Libertad Avanza "por las que fuimos electos” y reflexionó que “sin dudas se está perdiendo el objetivo por el cual fuimos elegidos”.

Francisco Paoltroni Paoltroni aseguró que Radio 10 que votaría en contra en el Senado de otorgarle fondos reservados a la SIDE. NA/Damián Dopacio

“Yo no pertenezco a la reunión de presidentes donde se trata labor parlamentaria y ahí es donde uno puede palpar de como viene la posible votación”, explicó Paoltroni sobre su rol en el recinto al analizar como se daría el resultado del debate legislativo.

Luego argumentó su no acompañamiento al explicar: “Yo estoy de acuerdo con las ideas, acá se dijo no hay plata y veníamos a ser un gobierno transparente y justamente se piden fondos reservados para la SIDE. Bueno señores, denle presupuesto a Prefectura, Gendarmería, a Policía federal, hay muchas maneras de hacerlo”.

“Yo no me corro de las ideas por las cuales fuimos votados. Usted agarra las plataformas de campaña y ¿qué vinimos a hacer?, una Argentina distinta. Bueno, está monstruosidad de fondos reservados no es una Argentina distinta”, sentenció Paoltroni en Radio 10.

Luego le envió un mensaje a Javier Milei y apuntó contra su principal asesor al explicar: "El Presidente está super concentrado en la economía, y ha delegado facultades en su equipo mas cercano, especialmente en Santiago Caputo que le está llevando a cometer estos errores, que para mí son gravísimos”.

"Si somos obsecuentes, repetimos los errores del pasado, ya hemos visto los aplaudidores de primera fila, mire como terminamos", concluyó Paoltroni luego de fijar su postura.

El comunicado del PRO tras rechazar los fondos reservados para la SIDE: "Esto no es el cambio"

Luego de que su bloque de diputados votara en contra del DNU que le otorga $100.000 millones en fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE), el PRO cuestionó al gobierno de Javier Milei y aseguró que esta medida "no es el cambio".

En un duro revés para el oficialismo, el DNU fue rechazado este miércoles por la Cámara de Diputados con 156 votos afirmativos, 52 negativos y 6 abstenciones. Ahora deberá tratarse en el Senado, donde también deberá ser votado en contra para que deje de tener vigencia.

Tras la votación, el PRO difundió un comunicado en la red social X (antes Twitter) titulado "Esto no es el cambio". "Desde el inicio de esta gestión, apoyamos al Gobierno en todas las medidas que apuntalaban al cambio en la Argentina (la Ley de Bases, la ampliación de datos genéticos para seguridad, y más)", recordó el espacio liderado por el expresidente Mauricio Macri.

"Pero este DNU de $100 mil millones para inteligencia, en un contexto en el que 'no hay plata', y sin aclarar el uso de los fondos, no es el cambio. El progreso económico requiere instituciones fuertes y transparentes, y de un gobierno austero. En el PRO esos valores son innegociables", concluyó.