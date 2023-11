Emiliano Pinsón: "Mis hijos en las PASO votaron a Milei, pero en las generales no"

"Tengo un hijo de 23, otro de 22 y una hija de 16. Los dos más grandes votaron en las PASO y en las generales, y la más chica vota ahora en el balotaje. Cuando les pregunté a quién iban a votar, me dijeron 'Milei'. Les pregunté por qué y me respondieron: 'Porque ustedes siempre votaron mal' ", relató Pinsón a Juan Di Natale y Fernanda Callejón , que estuvo en reemplazo de Elizabeth Vernaci .

El periodista deportivo consideró quemuchísimos jóvenes cayeron en la confusión de creer que la dolarización implica que van a ganar lo mismo que ganan nominalmente en pesos, pero en la divisa estadounidense.

"Está bueno que los gobernantes recojan el mensaje de los pibes jóvenes. Mis hijos en la primera votaron a Milei. Les dije: '¿Querés castigar? Ok, castigá, pero esta va en serio, chicos'. Y ahí ya cambiaron. En la última, uno me dijo a quién votó, el otro no, pero me dijo que a Milei no lo votó", agregó Pinsón.