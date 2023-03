Elecciones 2023: el dardo de Grabois contra Macri tras su decisión

"No es sorpresa que Macri no sea candidato, es electoralmente inviable después del gobierno que hizo", apuntó Grabois.

Juan Grabois , líder del Frente Patria Grande, habló sobre la estrategia electoral de Juntos por el Cambio luego de que este domingo Mauricio Macri anunciara que no será candidato en las Elecciones 2023 . Además, se refirió a la interna del Frente de Todos. "Que Alberto Fernández defina lo que va a hacer" , planteó.

"No me sorprende que no sea candidato, Macri es electoralmente inviable después del gobierno que hizo", sostuvo Grabois. "Supongo que le va a permitir a Juntos por el Cambio tener su interna con esa certeza", evaluó, en diálogo con Futurock.