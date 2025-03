El fuerte cruce entre el periodista Jairo Straccia y un diputado del PRO que plantea transformar la ex ESMA

El periodista Jairo Straccia protagonizó un fuerte cruce con el diputado del PRO Gabriel Chumpitaz en su programa radial mientras lo entrevistaba sobre el proyecto presentado de transformación de la ex ESMA, pero terminaron con un fuerte cruce en el que se acusaron de "fascista" y "negacionista" al aire.

Tras la multitudinaria marcha por el Día de la Memoria, Francos aseguró que "está claro que no fueron 30 mil"

Al inicio de la charla, el periodista le consultó si no le parecía una provocación haber anunciado un proyecto como ese el 24 de marzo. El diputado respondió: " No, para nada. Es una propuesta de futuro, porque creo que tenemos que empezar a mirar problemas que pueden llegar, como lo de Bahía Blanca . Tiene que ver con capacitar a bomberos y fuerzas de seguridad en administración de recursos y recursos humanos. Argentina merece no olvidar el pasado y mirar el futuro".

Luego, continuó: "Hay que empezar a ver la historia completa para obtener justicia verdadera y cerrar esa grieta profunda, porque muchísimas personas opinan de una manera y otras de otra. Previo a eso hubo asesinatos secuestros en gobierno democrático, un partido incentivaba al ERP y Montoneros y se trató hasta de un Gobierno que convocó a fuerzas armadas para aniquilar la subversión. Si no contamos la verdad, siempre habrá un tema sesgado".

Embed

El periodista, tras escucharlo, retrucó: "Me parecía interesante que lo charláramos, pero ahora me parece que te estoy dando espacio para que explique una serie de ideas que ya están superadas. El rechazo a la dictadura une a los argentinos, la historia completa que hay que perseguir es que los militares cuenten dónde están los desaparecidos y los bebés robados. Por el video que compartiste que reivindica las víctimas de la guerrilla, pero roza el negacionismo. La propuesta es una excusa".

"No te voy a permitir que digas es una excusa. Si a vos no te gusta es problema tuyo, es una propuesta seria", comentó Chumpitaz, a lo que Straccia respondió: "Estás planteando cerrar un espacio de memoria para entrenar bomberos y militares"...

El diputado retomó la palabra y dijo: "No se niegan las atrocidades que se realizó bajo el gobierno militar pero sí niega lo que sucedió con el terrorismo subversivo. No escucho hablar del ERP y de Montoneros, a quienes reivindican diciendo que eran jóvenes idealistas, que no lo eran".

"La verdad completa es saber la cantidad de los desaparecidos. No son 30.000. Por eso el Gobierno mandó a desclasificar los documentos, si no es un relato", expresó el legislador, por lo que el periodista no dudó en contestar: "Si están preocupados, presentá un proyecto para descalibrar esa cuestión y que los militares hablen de los bebés robados".

"Me llamas para una entrevista. Lo único que haces es interrogarme de manera intempestiva porque no te gusta lo que pienso. Sos un fascista", lanzó Chumpitaz. El comunicador, por su parte, le dijo: "Es lo mismo que propongas hacer algo así en un campo de concentración del Holocausto. No sé para qué te llamé. Te estoy dando micrófono para que niegues una masacre".

"Te estoy dando una nota y la radio no la escucha nadie y a vos tampoco. No te hagas el canchero", concluyó el representante del PRO, al tiempo que Straccia dio por terminada la entrevista. "La verdad, no sé para que lo llamé", cerró el conductor de Buenas tarde, China, por Radio con Vos.