Eduardo de la Serna, cura de Opción por los Pobres, duro con Javier Milei: "Es un ignorante convencido de que sabe"

"Son capaces de cualquier cosa para que no gane algo que tenga que ver con olor a pueblo, a choripán, a cumbia, a pobre. Todo ese tipo de cosas creo que son un Frankenstein creado por medios de comunicación pero que después detestaron. Como ahora su mandante principal, con apellido calabrés, lo avala, de vuelta todos van para allá. Entonces la que ayer decía que iba a tomarse un whisky pero no a votar, ahora va a ser fiscal de mesa", deslizó.

En cuanto a la llegada de las propuestas de Milei a sus votantes, De la Serna consideró que "lamentablemente hay muchos que se dejan encantar por el ruido de una motosierra, por palabras mágicas como 'dolarización', 'casta', aunque ya la casta pasó a ser amiga. Milei logró atrapar a mucha gente y habrá que mostrarles que la magia no produce frutos, sino todo lo contrario".

El cura ilustró su planteo con un ejemplo: "Estoy en Bernal Oeste, un barrio que siempre votó a Unión por la Patria. Pero por ejemplo ayer en una primera comunión, una nena dijo en la foto grupal 'aguante Milei'. Yo me quedé helado porque era una chica pobre, en un barrio pobre".

"No se trata de que me gusta Massa o no me gusta Milei, es una cuestión de proyectos. Vos no vas a votar a una motosierra o a un tigrense sonriente. Vas a votar a un proyecto. Uno te va a sacar los subsidios al transporte público y vas a pagar $700 el boleto o a vender órganos, que los que se vayan a vender son los de los pobres", subrayó.

Además, De la Serna apuntó contra José Vicente Conejero Gallego, obispo de Formosa, quien en los últimos días proclamó que "el voto en blanco es una opción". "Votar en blanco no es ninguna opción, como tampoco lo es votar a Milei. Que Conejero se haga cargo de sus opiniones y no disimule en nombre del Evangelio, él representa a todo un sector en contra del papa Francisco", aseguró.

En cuanto a la postura eclesiástica y su papel como blanco de las críticas de Milei, el religioso planteó que "la Iglesia oficial está bastante desaparecida, creo que no ha sabido pegarle al tiempo, se ha quedado. Sí creo que muchas de las cosas que el Papa dice son las que les molestan a Milei, y son las cosas por las cuales Francisco tiene predicamento a nivel mundial. No por hablar de Jesús, es porque habla del cambio climático, habla en contra de la meritocracia, de la teoría del derrame. Con Milei no se puede hablar, es imposible dialogar con un ignorante que está convencido de que sabe".

Por último, se refirió al rol de Macri como figura opositora. "Está vigente. Vamos a un ejemplo concreto: de golpe aparecen escuchas a Melconian, fotos de Nápoli. Volvieron las escuchas y los espías. Las fake news de un playero de YPF, volvieron los trolls. Se resiste a dejar de ser reconocido, temido y valorado. Debe haber festejado como un hincha de Fluminense ayer", señaló.

"Me parece lógico que las derechas se junten contra el enemigo que es el pueblo. No espero nada que tenga que ver con dignidad de Milei, Bullrich o Macri, tampoco de periodistas. Hay un periodista que se dedica al análisis político pero se puso a hablar mal de Riquelme. No me sorprende, lamentablemente", concluyó De la Serna.

El comunicado de los Curas en la Opción por los Pobres

LA OPCIÓN POR LA VIDA

«Conozco tu conducta: no eres ni frío ni caliente. ¡Ojalá fueras frío o caliente! Ahora bien, puesto que eres tibio, y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca» (Apocalipsis 3:15-16).

Se aproxima un nuevo y definitivo momento electoral. Nos toca, a los argentinos, la ocasión de elegir entre dos candidatos. Hay quienes, desconformes con ambos candidatos proponen una tercera alternativa, que es o bien el voto en blanco, o impugnarlo o definitivamente no ir a votar.

Es evidente que desde una perspectiva “legal”, votar “en blanco” (o las otras opciones) es, electoralmente, una opción válida. Un voto nulo parece decir que ninguno de los candidatos nos conforma, pero es importante recordar que, precisamente para eso existe el “balotaje”: para elegir a quién queremos que nos gobierne, o al menos quién no queremos que lo haga; se trata de que la ciudadanía pueda decir a quién prefiere de los dos, o cual le resulta el “menos malo” porque de gobernar el país se trata.

Es notable ver la cantidad de grupos que invitan, al menos veladamente, al voto “en blanco” en ambientes del periodismo (o los que trabajan de tales), del empresariado, de la política y hasta del episcopado.

Pero resulta que ante la pregunta «Estamos de acuerdo con “A”, ¿sí o no?» no cabe la abstención, evidentemente. Veamos algunas cosas sencillamente:

• ¿Estamos o no de acuerdo con que “el que quiera andar armado que ande armado”?

• ¿Estamos o no de acuerdo con que la salud debe ser paga y quien no puede pagarla, pues “lo lamento”?

• ¿Estamos de acuerdo con que la educación debe ser paga y quien no puede pagarla, pues “lo lamento”?

• ¿Estamos de acuerdo con que la política económica argentina la manejen los Estados Unidos, dolarización mediante?

• ¿Estamos de acuerdo con suspender las relaciones con el Vaticano porque el Papa es el representante del Maligno en la tierra?

• ¿Estamos de acuerdo que existe el cambio climático, que debe ser enfrentado – como reitera el Papa Francisco, entre otros – o crees que este es un invento “del comunismo”?

• ¿Estamos de acuerdo con que todo debe ser privado, incluso los mares, y por tanto sólo puede acceder a ello quienes tienen dinero?

• ¿Estamos de acuerdo con que en las políticas internacionales solo debemos tener relaciones diplomáticas y comerciales con quienes piensen como nosotros y si hubiera un cambio estas se han de suspender temporalmente?

• ¿Estamos de acuerdo con eliminar los ministerios de salud, de educación, de trabajo y demás, aunque ocurriera, por ejemplo, una nueva pandemia?

• ¿Estamos de acuerdo con que las obras públicas solo debe financiarlas el capital privado, aunque eso implique que todas las regiones empobrecidas se queden sin rutas, escuelas, hospitales, electricidad y demás “derechos”?

• ¿Estamos de acuerdo con que lo moral o no lo decida el mercado y, por lo tanto, se pueden vender órganos, niños, drogas, armas y cualquier cosa que pueda comprarse?

• ¿Estamos de acuerdo con la violación sistemática de los derechos humanos, la picana eléctrica, la desaparición forzada de personas, la entrega de bebés con la consecuente negación de su identidad, arrojar personas vivas al mar, la tortura, violaciones, secuestros y asesinatos?

¿Estamos de acuerdo con esto o no? Porque el “voto en blanco” pareciera decir que no interesan (sea quien fuere el que las propone).

O, también:

• ¿Estamos de acuerdo sencillamente con la “democracia” a pesar de todas sus deficiencias o no?

• ¿Estamos de acuerdo con el federalismo – coparticipación incluida – o no?

• ¿Estamos de acuerdo con la unión con los países latinoamericanos o no?

• ¿Estamos de acuerdo con que haya un Estado presente para acompañar y proteger a los más vulnerados de la sociedad?

• ¿Estamos de acuerdo con que el estado persiga a los que aumentan los dólares o desabastecen de combustibles para favorecer a sus propios candidatos, aunque la sociedad se vea perjudicada?

Es evidente, ante estos ejemplos, que podríamos seguir ampliándolos. Y, entonces, más allá de tal o cual candidato, ¿parece sensato afirmar que “no nos interesa”?

Como curas sabemos dónde queremos y tenemos que estar: junto a los pobres, en favor de sus vidas y sus causas. Y sabemos que, aunque siempre imperfectas, hay opciones que no son opcionales, y hay otras que son definitivamente contrarias a todo lo que creemos. Invitamos a quienes quieran escucharnos a pensar con el corazón, con un corazón sensible a los dolores de las víctimas, a tomar nuestra próxima decisión electoral con una mirada puesta en el futuro y la esperanza. A no olvidar que nuestro compromiso cristiano nos impide desentendernos de los pobres; todos sabemos lo que ocurre con un zorro (o un león) suelto en un gallinero. Todos sabemos que el individualismo nos conduce a la “ley de la selva”, la misma donde un león suelto hace estragos en un rebaño. Estamos convencidos que es un imperativo moral hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que Milei sea presidente de la Nación; ¡la Patria y los pobres no se lo merecen!

Curas en Opción por los pobres

4 de noviembre 2023