Daniel Gollán: "La salud también es un problema económico"

Gollán analizó el paralelismo existente entre salud y economía política y el rol del Estado en materia de salud; la mercantilización, la industria de los medicamentos y la accesibilidad de la población a ellos.

En diálogo con Germán Pinazo, Vicerrector de la UNGS, quien además es especialista en Economía y Dr. en Ciencias Sociales, el legislador nacional repasó su biografía y recordó los años en los que estuvo en la cárcel de Coronda, en la provincia de Santa Fe luego de haber transitado durante meses como detenido desaparecido en un centro clandestino en donde fue torturado durante la dictadura militar.

Además repasó los años en el exilio en Alemania y su regreso al país para seguir trabajando por el derecho a la salud.

Gollán también analizó la actualidad política y afirmó que una de las claves es “reequilibrar la correlación de fuerzas", pero admitió que "la pregunta del millón es cómo se hace”.

Pasajes destacados de la entrevista

"Hay intereses a los que les conviene la ineficiencia, la 'amansadora' de la gente, por algún motivo. Detrás hay intereses para la que las cosas queden como están. Hay que reconocer a través de la economía política de salud cuáles son esos actores y cómo juegan políticamente, porque se modifica a través de la política. Esos actores tienen intereses que al final del día siempre terminan siendo económicos. Es uno de los elementos centrales para que el gobierno pueda restablecer el sistema de salud".

"¿Por qué pago un medicamento seis o siete vece más si tengo uno mas barato'. Ahí entra el mercado y el mercado de la salud es completamente imperfecto. Hay alguien que en el medio te dice 'Tome este porque es el mejor". Y cuando vas a una profesional y le preguntas por qué decís que es el mejor, y le preguntas si probó los otros, te dice porque no es bueno'. Pero, ¿hicieron el reporte para que la autoridad regulatoria haga que empiece a producirse como corresponde? Eso no pasa. Quieren tienen una gran prepaga y se internan en el sanatorio privado más caro, pregúntenle a los directores qué medicamentos les dan mientras están internados. Compran el mas barato del más barato. Imagínense si durante todo ese tiempo le van a dar algo que es malo".

"No tuve que exiliarme, peor que eso, estuve secuestrado en un centro clandestino muchos meses, con tortura feroz. Luego cuatro años en una cárcel con un programa de exterminio psicológico y físico en Coronda. Escribí un libro con toda la historia pero en forma de novela porque son historias muy duras para contar en forma biográfica. Después de eso me dieron la posibilidad de salir del país, me había ido a Alemania pero volví con Malvinas, fue un momento oportuno para entrar, con otra identidad, porque los militares estaban atentos a otra cosa. Abrimos la primera básica del país el 16 de septiembre de 1982. Yo llevaba el nombre de Fernando costa. Fui un poco cabezadura en esto de pelar, con muchas derrotas y errores. Recién en 2003 pudimos encauzar algo, o mucho, de lo que habíamos soñado de jóvenes".

"No vamos a resolver la salud si no es con un marco político. Saber por qué nos pasan las cosas que nos pasan. Por eso es imprescindible generar cuadros políticos, si no el peronismo es un gigante invertebrado. Si no terminamos creyendo que lo importante es el candidato en las elecciones, obvio que importante ganarlas, pero si no tenemos una base ideológica en común después la cosa se complica. La partidocracia liberal no puede regir a un movimiento. Tenemos que compensar la famosa desfavorable correlación de fuerzas con los medios y los empresarios. Lo que pasa es que algunos no lo entienden. Cristina dice que cuando llegas al poder te da cuenta que tenés el 20 o 25 por ciento del poder real. Porque sacas una ley y un juez dice que inconstitucional y estás ocho años esperando. La pregunta del millón es cómo se logra".

“Caramelo de Madera: Sinsabores de la economía argentina”

La Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS) y C5N.com presentan “Caramelo de Madera: Sinsabores de la economía argentina”, un ciclo de entrevistas semanales sobre la actualidad económica y política.

En la primera temporada estarán presentes distintos referentes de la economía y la política del país, como el exvicepresidente Amado Boudou, el ministro de Salud bonaerense Daniel Gollán, la economista Mercedes D'Alessandro, el periodista y analista político Fernando Rosso, la directora del Banco Ciudad Delfina Rossi y el ex ministro de Producción Matías Kulfas.

El ciclo es conducido por Germán Pinazo, Vicerrector de la UNGS, quien además es especialista en Economía y Dr. en Ciencias Sociales. En cada conversación la idea es salir de la distracción de la agenda impuesta y poner el foco en los temas de real importancia para el futuro de Argentina.

