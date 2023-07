Conceden Recurso Extraordinario Federal por la impugnación a la candidatura de Graciela Ocaña

Se argumenta que Ocaña no cumple con los requisitos.

En su presentación inicial, el Dr. Chiesa manifestó impugnar la precandidatura de Ocaña por no cumplir con los requisitos del artículo 70 inciso 2 de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, habiendo nacido en la localidad de San Justo y por no acreditar su residencia en la Ciudad inmediata a la elección no inferior a 4 años.