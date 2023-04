Con un fuerte mensaje contra Macri, Luis Juez tensiona en Córdoba la interna de Juntos por el Cambio

Luis Juez le envió un fuerte mensaje a Mauricio Macri y tensionó la interna de Juntos por el Cambio. El actual senador cordobés le reprochó que no haya respaldado aún su candidatura a gobernador. "No va a haber presidente de Juntos si Córdoba no se gana", advirtió.

Macri, que se había inclinado por el radical, todavía no le expresó su apoyo a Juez a pesar de que es el único candidato de Juntos por el Cambio. Incluso durante su última visita a Córdoba elogió al gobernador Juan Schiaretti y aseguró que "los cordobeses no han votado mal".

La frase le molestó mucho a Juez, que ve las próximas elecciones como la oportunidad de desbancar al oficialismo en la provincia. "Nos dolió lo del otro día de Mauricio, que venga a Córdoba y diga que los cordobeses no se equivocaron cuando votaron al peronismo", declaró a Radio Mitre.

"Yo no le pido nada a nadie, pero no me gusta que me atropellen, que me lleven por delante. A mí tratame como un socio. No soy empleado de nadie, así como no soy un koala y me cuelgo del cogote de nadie", sostuvo.

"Me encantaría que un tipo como Mauricio Macri, que ha sido presidente, diga: 'Mirá, Luis, te queremos ayudar'. Lo que necesitamos es eso", agregó el senador, quien destacó que ya recibió el apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Elisa Carrió y Miguel Ángel Pichetto.

"Seguramente el expresidente Macri entenderá lo que estamos diciendo y nos vendrá a dar una mano, si quiere. Y si no, está bárbaro, está todo bien. Si no van a venir a ayudarnos, ni vengan. Prefiero que no estén. Me llevo bárbaro con todos. No va a haber presidente de Juntos por el Cambio si Córdoba no se gana", concluyó Juez.