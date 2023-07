Bahillo: "Estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri"

En declaraciones a radio AM 750, el titular de cartera agropecuaria recordó que “por un tercio de la sequía que acabamos de padecer, el gobierno de Mauricio Macri se endeudó en u$s44.000 millones, mientras que nosotros, que sufrimos una sequía tres veces mayor, no solo no nos endeudamos, si no que estamos haciendo frente al endeudamiento que nos dejó Macri".