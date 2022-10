Argenzuela: Espert dio detalles de por qué votará en contra del Presupuesto 2023

En el marco del debate en Diputados, donde el oficialismo consiguió quórum para debatir la ley de presupuesto 2023 , José Luis Espert, aseguró que votará en contra del proyecto debido a que "es un quilombo judicial fenomenal" . El diputado liberal, en diálogo con Jorge Rial en el programa Argenzuela por C5N , se refirió al conflicto que gira en torno al artículo 120 de la Constitución Nacional, que asegura que los salarios de los jueces no pueden entrar en el cobro del impuesto a las ganancias.

"Acá no es posición, no hay ideología, hay una cuestión meramente técnica. La Constitución de la Nación tiene un conflicto, que no lo vamos a resolver nosotros desde el Congreso, salvo que cambiemos la Constitución convocando a una Asamblea Constituyente" comenzó el dialogo del diputado con Rial.