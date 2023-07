Amalia Granata: "Está estudiado que tengo mucho voto peronista"

La diputada provincial de Santa Fe Amalia Granata visitó por primera vez Duro de Domar , el programa conducido por Pablo Duggan , donde volvió a expresarse respecto a temas con los que polemizó anteriormente y sostuvo que "no soy una persona anti derechos".

"No soy una persona anti derechos . Al contrario, por eso traje mi trabajo legislativo, para que vean mis proyectos tienen que ver con los derechos de la gente y con la ayuda a la gente", señaló la invitada que llegó a los estudios de C5N con todos los proyectos que presentó durante su gestión. " No son de derecha, ni de izquierda, son de sentido común ", agregó.

Tras las PASO en la provincia de Santa Fe, Granata volvió a cargar contra Carolina Losada, que fuera precandidata a gobernadora. "Cualquier candidato que se siente a decir que va a terminar con el narcotráfico te está mintiendo, no me gusta escuchar a candidatos mentirosos", indicó.

Luego, la periodista Cynthia García le preguntó a la invitada cómo era su pensamiento respecto a la comunidad trans. "Vos dijiste que las personas trans no tenían que tener privilegios y el Estado no tenía que pagar el tratamiento hormonal", le recordó.

"Yo siempre dije que no es prioridad mientras haya un niño con hambre. Yo voté en el presupuesto en contra de la hormonización a los trans porque me gustaría votar capacitaciones para la comunidad trans para que puedan laburar e insertarse en el sistema. Me gustaría que las hormonas se las puedan comprar con su trabajo", respondió.

Entonces, añadió que "el Estado tiene hoy otras prioridades". "Quiero que la comunidad trans pueda ser insertada en el mundo laboral para que puedan comprarse sus propias hormonas con la dignidad del trabajo", reiteró.

También se refirió a la problemática del narcotráfico en Santa Fe, provincia de la cual es diputada. "Hay un señor que se llama Omar Perotti, que es el gobernador, tiene un gabinete ejecutivo y tiene un ministro de Seguridad el cual debería tener un plan. Mi función hoy es como diputada", explicó.

"Ahora estoy estudiando Licenciatura en Seguridad, cuando me sienta preparada para ocupar un cargo lo haré", subrayó sobre las posibilidades de ser ministra de Seguridad en el futuro, deseo que expresó en oportunidades anteriores.

"¿Con qué candidato te identificas o te gustaría salir a hacer campaña?", le consultó Diana Deglauy. "Yo te veía cerca de la escudería Milei", agregó Pablo Duggan. "Con Javier hablé varias veces, estuvimos charlando bastante, compartimos varios puntos en común, pero él decidió no armar en Santa Fe", señaló la diputada.

"¿Te ofreció algo? ¿Cuánto te pidió por la candidatura?", bromeó Duggan. "Si el quería participar en Santa Fe, tenía que sumarse a mi espacio. La que estoy ahí hace muchos remándola, en un espacio chiquito, soy yo", indicó.

Además, se refirió a las últimas PASO donde reunió 176.097 votos: "La gente que a mi me vota, y está estudiado, es mucho voto peronista. Donde yo más votos saqué, es en lugares vulnerables".

Por último, definió a la vicepresidenta Cristina Kirchner como "una persona siniestra". "No me gusta para nada. Me parece una persona siniestra, hay audios donde se la escucha decir barbaridades de Massa y hoy lo está utilizando para una reelección", señaló.