Alberto Fernández y Lacalle Pou volverán a reunirse tras las tensiones que se generaron por el Mercosur

A través de un comunicado, el Palacio San Martín indicó que los cancilleres "acordaron que se realizará un encuentro entre los presidentes Alberto Fernández y Luis Lacalle Pou durante el próximo mes de abril, con el objetivo de plasmar en una declaración conjunta los múltiples acuerdos que se alcanzaron en el día de la fecha, en el año de la celebración del 50º aniversario del Tratado del Río de La Plata y su frente Marítimo".

Durante la charla, Cafiero y Bustillo propusieron revisar la agenda económica y comercial bilateral, impulsar acciones que favorezcan el comercio y las inversiones entre ambos países, así como trabajar en un plan de acción para incrementar el intercambio comercial a través de las agencias de promoción de las exportaciones y las inversiones de Argentina y Uruguay.

Ambos países acordaron convocar la próxima semana a una reunión de los Bancos Centrales de cada país, con el fin de estudiar la viabilidad de implementar un sistema que agilice el comercio entre las partes, utilizando la moneda local. A su vez se continuó avanzando en los temas vinculados a infraestructura física e integración.

Los cruces entre Alberto Fernández y Lacalle Pou

En marzo de 2021, durante la cumbre que se realizó para recordar los 30 años de la fundación del Mercosur, ambos mandatarios cruzaron declaraciones que dejaron expuestas las diferencias entre ambos respecto de la idea de flexibilizar el bloque para que cada país pueda firmar tratados de libre comercio. La frase más polémica fue del presidente uruguayo, quien calificó al Mercosur de "lastre".

"Obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que su producción pesa en el concierto internacional, lo que no debe y no puede ser es que sea un lastre. No estamos dispuestos a que sea un corset del que nuestro país no pueda moverse", disparó Lacalle Pou.

lacalle pou alberto fernandez

Inmediatamente, el presidente argentino le respondió: "Terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad. No queremos ser lastre de nadie, si somos un lastre, que tomen otro barco, pero lastre no somos de nadie. Para mí es un honor ser parte del Mercosur".

En diciembre de 2022, el mandatario uruguayo volvió a reclamar por la apertura del Mercosur durante la LXI reunión Ordinaria del Consejo del Mercado Común y Cumbre de Presidentes: "No estamos dispuestos a quedarnos quietos. En lo personal y nuestro equipo es avanzar. El que se queda quieto pierde".

Alberto Fernández volvió a exhibir su contrapunto: "La solución no es que cada uno haga la propia. Nos preocupan las decisiones unilaterales con terceros países. Cuando en una sociedad las reglas se incumplen, alguien está rompiendo".