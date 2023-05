Alberto Fernández se reunió con Insfrán: "Celebro tu decisión de ser candidato"

Alberto Fernández Insfrán El encuentro entre Alberto Fernández e Insfrán. Instagram (@alferdezok)

El Presidente, también, subrayó la presidencia de Insfrán del congreso del PJ. "En los comicios de este año, tu aporte como presidente del Congreso del @p_justicialistaes central para alcanzar un proceso de unidad", señaló el mandatario de cara a las próximas elecciones nacionales.

Según consignó la agencia Noticias Argentinas, el gobernador formoseño llegó a la Casa Rosada alrededor de las 16 para el cónclave que duró cerca de una hora y media. El medio mencionado también añadió que Insfrán se encontró previamente con la vicepresidenta Cristina Kirchner.

La oposición formalizó la impugnación de Gildo Infrán en Formosa

En sintonía a lo que sucedió en Tucumán y San Juan, este lunes la oposición en Formosa presentó un pedido de "impugnación" contra la candidatura del gobernador formoseño Gildo Insfrán, quien en junio buscará una nueva reelección.

La presentación fue realizada por la diputada provincial de Nuevo País, Gabriela Neme, y su par del PRO, Enrique Ramírez, quienes sostienen la presunta inconstitucionalidad de la nueva presentación a las elecciones de Insfrán.

Por su parte, Neme calificó la candidatura del gobernador como "un abuso de poder y autoritarismo" e indicó al que está sometida la mayoría del pueblo formoseño requiere que la Justicia se pronuncie en defensa de nuestra ley Suprema que es la Constitución Nacional".

Según la diputada, el artículo 132 de la Constitución provincial, que dice que el Gobernador y el vicegobernador durarán cuatro años en el ejercicio de sus cargos y podrán ser reelectos, "va en contraposición de lo establecido por el art. 1 y art. 5 de la Constitución Nacional que hablan del sistema republicano y la periodicidad de los cargos públicos".

La semana pasada el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, dictaminó que la Corte Suprema no debe intervenir en el caso Formosa porque no es de su competencia originaria. De todas maneras, el pronunciamiento de Casal no es vinculante.

Además el juez e integrante del Tribunal Electoral Permanente de Formosa, Daniel Moreno, afirmó que "no existe ningún impedimento" para que el actual mandatario provincial "se pueda postular" para volver a ser reelecto.