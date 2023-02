Desdoblar las elecciones en la Ciudad favorece al PRO

Este 2023 no será la excepción y en un contexto de incertidumbre política al menos 15 provincias decidieron que sus elecciones no coincidan con los comicios nacionales previstos para el segundo domingo de agosto, cuando se realizarán las PASO para elegir presidente.

El desdoblamiento electoral se hará presente en al menos 15 provincias, la mayoría en manos del oficialismo. La que abrió el calendario fue La Pampa con las PASO con el primer triunfo de los radicales imponiéndose ante el candidato del PRO.

En Río Negro y Neuquén, los comicios serán el 16 de abril, Tucumán, Salta y San Juan fijaron fecha de elecciones generales para el 14 de mayo, Mendoza y San Luis el 11 de junio y en Chaco se votará el 17 de septiembre.

Entonces las 15 provincias que adelantan elecciones son Río Negro, San Luis, Salta, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Tierra del Fuego, Tucumán, San Juan, Santa Fe y Chaco.

Finalmente, Santiago del Estero y Corrientes no eligen cargos provinciales ya que tuvieron sus elecciones en años anteriores.

Únicamente 6 provincias quedan por definir si se despegan de las nacionales el próximo 13 de agosto o van juntas.

Que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. Si bien Horacio Rodríguez Larreta no se definió por adelantar los comicios. El jefe de Gobierno se siente reacio a ello. La cuestión reside en la figura de Javier Milei. Un análisis concreto es que, un eventual desdoblamiento podría servirle al jefe de Gobierno para asegurar la Ciudad (con Lousteau, Jorge Macri o con Quirós).

El candidato de La Libertad Avanza no tiene fuertes precandidatos para dar combate en la Ciudad de Buenos Aires, los dos nombres más resonantes serian la actual diputada nacional, Victoria Villarruel y el legislador porteño Ramiro Marra. Estos dos precandidatos por si solos no arrastran ningún caudal de votos para molestar los planes del jefe de Gobierno que, si bien, no habría preocupación por conservar la capital, el desdoblamiento sin acompañar boleta a presidente, hace que Javier Milei no traccione votos en la CABA y no sumen legisladores en la Ciudad de su espacio.

Si bien, históricamente la elección porteña va desdoblada de las nacionales, solo en 2019 fueron pegadas. Veremos las próximas semanas si la Ciudad se despega o no de la definición presidencial.