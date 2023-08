Piden pena de muerte para Daniel Sancho, el joven que mató y descuartizó a un cirujano en Tailandia

Durante una conferencia de prensa, Surachate Hakparn, subjefe de la Policía Nacional de Tailandia expuso las principales conclusiones que arribó la investigación. " No fue un accidente; fue un asesinato premeditado porque previamente había planeado comprar material, incluido un cuchillo. Además, la víctima presentaba marcas de arma blanca en el lado derecho del tórax ", señaló.

Daniel Sancho 6-8-23 (1).png Captura televisión tailandesa

Daniel Sancho, de 29 años, es hijo del reconocido actor español Rodolfo Sancho y viajó a Tailandia con Edwin Arrieta Arteaga, médico de nacionalidad colombiana con quien mantenía una relación desde hacía varios meses.

Sin embargo, el propio asesino denunció la desaparición de Arteaga, tras varios días sin verlo. Sin embargo, tras un par de contradicciones, el victimario se quebró y confesó el asesinato.

NOTICIAS DIARIAS (VÍA REUTERS).png NOTICIAS DIARIAS (VÍA REUTERS)

"Hemos consultado al fiscal sobre algunas de las pruebas y son lo suficientemente consistentes como para acusarlo de asesinato premeditado, que conlleva la pena de muerte Edwin Arrieta Arteaga", añadió el subjefe.

La investigación descartó la participación de una tercera persona en el crimen. Según la reconstrucción de los hechos, Sancho apuñaló a Arrieta dentro del baño que compartía en el hospedaje en Koh Pha-ngan. A causa de la herida, Arrieta cae y golpea su cabeza con el lavamanos y termina en el piso.

Daniel Sancho

Varias cámaras de seguridad de la zona, muestran el recorrido de Daniel Sancho por un supermercado donde compró bolas de basura, productos de limpieza y las herramientas necesarias para poder decuartizar el cuerpo del cirujano colombiano.

Encuentran la supuesta cabeza del médico cirujano colombiano descuartizado en Tailandia

En medio de la comoción mudial que generó el crimen de Edwin Arrieta Arteaga, de 44 años, los investigadores lograron recuperar más partes del cadáver que Daniel Sancho, de 29 años, descartó en un vertedero de basura.

Sancho confesó el asesinato y explicó que era culpable pero "yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula . Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho".

El medio televisivo español "Fiesta" confirmó que el hallazgo se realizó cerca de la zona donde en un principio aparecieron las primeras bolsas de basura que contenían parte del cuerpo del médico cirujano. Ahora, esperan realizar la autopsia para verificar si efectivamente pertenece a la víctima.

El autor del crimen acompañó a la Policía a los siete lugares donde supuestamente había arrojado el cadáver de Edwin Arrieta Arteaga. El sábado, Daniel se declaró culpable y fue detenido. Según la policía tailandesa el joven había asegurado que el motivo del asesinato fue que Sancho tenía "celos" de Arrieta Arteaga y temor de que “lo engañara”.