La desafiante pose de Trump en foto policial que le tomaron en la cárcel de Georgia

Se viralizó en redes sociales la desafiante pose del expresidente de Estados Unidos Donald Trump en la foto policial que le tomaron en la cárcel de Georgia. A pesar de haber quedado libre bajo fianza tras entrenarse a la Justicia, no pudo evitar que le tomaran la clásica fotografía al ingresar por la última de las cuatro acusaciones penales que enfrenta.

Putin confirmó que "no tiene entre sus planes" asistir a la próxima cumbre del G20

El proceso al ingresar a la cárcel de Georgia duró tan solo 20 minutos, en el cuál le tomaron las huellas dactilares y la fotografía. Además, su número de preso es el P01135809 y se realizó una descripción de las principales características físicas: 1,91 metros de estatura, 98 kilos de peso, ojos azules y pelo rojizo.

El expresidente arribó al lugar en medio de un gran operativo de seguridad, junto a varias camionetas negras, motos y vehículos de emergencia. Después de la fotografía, tanto la Fiscalía como los abogados del multimiloonario empresario, llegaron a un acuerdo, quedar en libertad por el pago de una fianza de 200 mil dólares.

Trump cargos 25-8-23.png

Donald Trump se entregó en una cárcel de Atlanta y quedó libre bajo fianza

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump cumplió esta noche su anunciada entrega a la policía del estado Georgia, donde está procesado bajo la acusación de haber intentado alterar los resultados de las elecciones de 2020, y quedó en libertad bajo fianza tras pagar 200.000 dólares.

En un trámite que duró menos de treinta minutos, Trump fue fichado en la cárcel del condado de Fulton, en la ciudad de Atlanta, capital de Georgia, donde se constató que mide 1,92 metros y pesa 97,5 kilogramos, y se le tomó la fotografía de rigor para el prontuario, informó el sheriff Patrick Labat a la cadena CNN.

El empresario llegó en avión al Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta y luego se trasladó en auto acompañado por una caravana. En los alrededores de la prisión, cientos de seguidores del expresidente lo esperaban para demostrarle su apoyo.

Trump tenía que presentarse voluntariamente antes del 25 de agosto, fecha límite establecida por la fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis.

El exmandatario aceptó pagar una fianza de u$s 200.000 y otras condiciones de liberación, después de que sus abogados se reunieron con la Oficina de la fiscal este lunes. Como parte de eso, tiene prohibido comunicarse con sus 18 coacusados en el caso o utilizar las redes sociales para atacarlos a ellos, a cualquier testigo o a los 30 coconspiradores no acusados.

Trump ya había sido fichado por la Policía al ser inculpado este año en otras tres investigaciones penales en los estados de Nueva York y Florida y en Washington, pero no se le había tomado una foto policial.