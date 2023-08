El pedido del actor español Rodolfo Sancho por su hijo, acusado de asesinato en Tailandia

El actor español Rodolfo Sancho emitió un comunicado donde pidió "respeto" para su hijo y toda su familia. Daniel Sancho, de 29 años, confesó haber asesinado y descuartizado al cirujano colombiano Edwin Arrieta Arteaga en Tailandia. El intérprete español pidió a los medios que no emitan "juicios precipitados".

"Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho", declaró el joven este domingo a la agencia EFE.

El mismo medio difundió en las últimas horas un comunicado firmado por Rodolfo Sancho donde pidió el "máximo respeto" para su hijo y su familia "en estos momentos delicados y de máxima confusión". El actor llamó a los periodistas a "que se abstengan de emitir cualquier juicio precipitado".

Daniel Sancho 6-8-23 (2).png Redes Sociales

También pidió a los medios que no publiquen informaciones "que pudieran interferir en el desarrollo de la Justicia y en el correcto procedimiento de la investigación, así como cualquier acción diplomática que pudiera estar en curso". Se estima que Sancho llegará a Tailandia este lunes o martes para acompañar a su hijo.

Por otro lado, el programa Así es la vida que se emite por el canal español Telecinco leyó este lunes otro comunicado que envió el entorno del actor. "Te escribo en nombre de Rodolfo Sancho. Rodolfo, por el bien de la investigación, no puede hacer ningún tipo de declaración", explicó el texto.

"Por el momento no podemos hacer declaraciones de ningún tipo. Las manifestaciones que pueda estar haciendo Daniel son bajo una situación de presión emocional difícil de controlar. Por favor, solicitamos que no se especule más sobre lo ocurrido. Seguimos en contacto, si hubiera alguna novedad os la comunicaríamos", concluyó.