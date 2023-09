Canadá: acusan a un hombre de vender sustancias letales a 14 personas en riesgo de suicidio

La misma persona, también está implicado en casos similares en otros países como Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Australia y Nueva Zelanda. Los inspectores canadienses, declararon en rueda de prensa que, el acusado empezó a vender este tipo de sustancias desde 2020. En Gran Bretaña, la Agencia Nacional contra el Crimen, investiga a Law por 88 muertes.

Toronto-area man arrested for allegedly selling chemical used in suicides