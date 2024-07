"Todos los números negativos para el productor". un informe dirime por qué no liquida el campo

El estudio demuestra que la realidad del sector agropecuario no solo que no mejoró, sino que hoy todos los indicadores marcan una situación más apremiante y sin visos de mejora.

"Si el Gobierno no presenta un plan de desarrollo, no hay manera que el productor hoy decida liquidar", señala el informe.

La liquidación de la cosecha del campo, una vez más, es uno de los temas predominantes en la agenda económica. La realidad del sector agropecuario no solo que no mejoró , sino que hoy todos los indicadores marcan una situación más apremiante y sin visos de mejora en el corto o mediano plazo. De hecho, según muestra un nuevo informe, todos los números son negativos para el productor , quién además sufrió la devaluación de la moneda en diciembre sin que se lo beneficie porque casi toda esa devaluación se fue a los precios.

El informe señala que "es sabido que para el productor su moneda es el cereal, es su reaseguro para poder desde allí diagramar algún tipo de inversión. Por esto, es que es natural que hoy decidan no acceder a liquidar y mucho menos a stockearse de otra manera, como sí pasó en otros años"

Y agrega que "hoy al productor NO le conviene stockearse con insumos, hoy al productor NO le conviene invertir en bienes de uso y hoy al productor NO le conviene invertir en maquinaria. Es decir, el productor se reserva la soja a la espera de que el escenario económico mejore".

Además, no ahorra críticas al Gobierno ya que "hoy el Gobierno de Milei, ha dado muestras claras de una imprevisión muy grande y de una ineficiencia para poder sostener un programa que le permita al sector apostar", siendo que "para poder invertir, el campo requiere de cierta previsión. El productor es un empresario que arriesga mucho ya que su empresa es a cielo abierto con todos los riesgos que eso implica; Desde lo ambiental hasta las posibles catástrofes sanitarias. Para la previsión del productor es indispensable que vean un plan de Gobierno que incentive la inversión y sobre todo, la liquidación".

Producir es más caro

El estudio detalla que este año, la superficie sembrada será la misma que años anteriores, con un contexto climático mucho más favorable que al de los últimos dos años, donde la sequía castigó duramente a los productores. Por eso califica como "inexplicable" la falta de incentivos por parte del Gobierno al sector para que la superficie sembrable aumente y que los productores vean señales claras de apoyo.

"Esto no está pasando, los desmanejos del Presidente y su total desconocimiento en materia de producción agropecuaria obliga al sector a resguardarse, a esperar a que Milei abandone el discurso y las palabras, para pasar a los hechos concretos", concluye.

Hoy producir es más caro que en noviembre del año pasado. Usando como referencia el quintal de soja (habitual unidad de valor que se usa para medir los costos) se destaca que para poder hacerse de 100 litros de gasoil, un productor en noviembre necesitaba 2,5 quintales y hoy necesita 3,6 quintales, más de un 40 por ciento más. Hoy el litro de diesel premium ronda los 1.300 pesos, mientras que en noviembre costaba 400 pesos aproximadamente.

Además, un tractor costaba en noviembre del año pasado 1.343 quintales y hoy cuesta 2.250 quintales. Y todos los números son negativos para el productor, quién además sufrió la devaluación de la moneda en diciembre sin que se lo beneficie porque casi toda esa devaluación se fue a los precios.

En definitiva, señala el estudio, "si el Gobierno no presenta un plan de desarrollo, no hay manera que el productor hoy decida liquidar su único resguardo, que es el cereal".

Como solución para sacar al productor de la inmovilización en la que se encuentra reclama "una política clara. Una de ellas, podría ser el establecimiento de un cronograma de reducción de retenciones a la soja, eso incentivaría a la liquidación y, con precios más competitivos, se animarían a invertir en próximas campañas".

"Otra herramienta crucial que el Gobierno debe implementar es la apertura de nuevos mercados en el exterior. Esto requiere una política agresiva para colocar tanto productos primarios como aquellos con valor agregado que tienen demanda a nivel global. Argentina cuenta con la materia prima y tiene el agregado de valor; solo necesita un Estado eficiente que lidere la creación de oportunidades para permitir el desarrollo del sector privado. En conclusión, sin un programa productivo no hay liquidación, no hay inversión y no hay superficie sembrada. Sin un programa productivo, el campo, principal motor y generador de divisas de la Argentina, empezará a apagarse", concluye.