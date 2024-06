En mayo la liquidación de granos cayó 38% interanual

Desde CIARA informaron que en mayo que las empresas del sector aportaron u$s2.612 millones. Este valor representa una caída del 38% o U$S 1.600 millones frente a los u$s4.212 del mismo mes del año pasado.

De esta manera, en materia de liquidaciones, se registro el peor mayo desde el 2020, cuando fueron U$S 1.945 millones; mientras que en 2021 fueron U$S 3.545 millones y en 2022, el récord para este mes de U$S 4.231 millones. Se trata de uno de los meses más importantes del sector dado a que se inicia la parte fuerte de la campaña comercial de los cultivos de gruesa, como el maíz y la soja.

Según argumentaron desde CIARA, la caída de la liquidación está vinculada a múltiples causas como cuestiones climáticas, precio internacional al alza y el tipo de cambio en el país.

Desde distintos sectores del campo presionan para que el Gobierno devalúe y de esa manera mejorar sus ganancias. Ante esta situación están, los productores están exportando solo lo necesario para cubrir los gastos mientras almacenan los granos en silobolsas a la espera de condiciones más beneficiosas para el sector.

El presidente de CIARA vaticinó un catastrófico panorama: "Argentina va a al fracaso total de la industria"

El presidente de la cámara exportadora cerealera Ciara-CEC, Gustavo Idígoras, aseguró no ver un futuro alentador en el sector agroexportador argentino y vaticinó un catastrófico panorama.

El principal abastecedor de dólares de exportación a la economía “va al fracaso total”, dijo Idigoras. También analizó que en el futuro la soja “desaparecerá” y que la Argentina es “un jubilado de la agricultura”.

En ese sentido, aseguró que se trata de un escenario “irreversible” por “una acumulación de distorsiones” en los últimos años y por la competencia global que naciones vecinas y los Estados Unidos representarán para el país. “Paraguay se va a convertir en la gran fábrica, detrás de Brasil, y por eso en pocos años el polo industrial del Gran Rosario no va a tener ningún sentido de existir”, sostuvo Idígoras en declaraciones al portal Rosario3.

En esa misma línea, el presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina, indicó que “el partido lo perdimos, no hay vuelta atrás”. “Argentina es un jubilado de la agricultura y vamos al fracaso total de la industria aceitera” remarcó y detalló que “no hay una sola inversión global” que se piense para la industria aceitera Argentina, sino todo lo contrario: “Hay visiones globales de desinversión sobre el Gran Rosario”.