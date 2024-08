Economista alertó con que la baja del consumo no encuentra fondo y explicó por qué la receta antinflacionaria del Gobierno "no tiene sentido"

Guido Agostinelli explicó que “los costos no se trasladan a los precios porque los comercios no venden” y agregó que los salarios no encuentran recuperación. Además, considera no la tan comentada "V" no llegará, aunque habrá un pequeño rebote en los próximos meses.