Día de la Madre: cuánto se gastará en promedio y cuáles son los regalos más elegidos

Un informe privado estimó que el gasto promedio por obsequio será de $55.800. Las experiencias encabezan las preferencias, mientras que los comercios de cercanía serán el principal canal de compra.

Las experiencias encabezan las preferencias, mientras que los comercios de cercanía serán el principal canal de compra.

El gasto promedio por regalo para el Día de la Madre rondaría los $55.800 y las compras presenciales concentrarían la mayor parte de las preferencias, por encima del comercio electrónico. Así lo proyectó un relevamiento de la consultora Focus Market para la celebración del domingo 18 de octubre, una de las fechas más importantes del calendario comercial argentino.

En un escenario de consumo todavía debilitado, las experiencias lideran las opciones elegidas por los consumidores, con el 39% de las preferencias. La categoría incluye propuestas como desayunos a domicilio, cenas y jornadas de spa. En segundo lugar se ubican los productos de perfumería, cosmética y belleza , con el 17%, seguidos por indumentaria (12%) e informática (9%).

Más atrás aparecen flores y plantas (6%), calzado (5%), marroquinería (3%), tecnología y electrodomésticos (2,5%) y artículos de bazar y regalos (2%). La lista se completa con bijouterie, relojería y lencería , con el 1% cada una; artículos deportivos (0,7%), smartphones (0,5%) y productos de blanco y mantelería (0,3%).

Los centros comerciales de cercanía encabezan las preferencias como lugar de compra, con el 33%. El comercio electrónico reúne el 25% de las intenciones y se distribuye entre marketplaces (40%), tiendas online (24%), Instagram (19%) y Facebook (5%). Los shoppings concentran el 21%, los outlets el 11% y los supermercados el 10%.

Entre las opciones relevadas, un circuito de spa de dos horas y media con desayuno o merienda cuesta $171.800 , un 30% más que un año atrás. Un desayuno a domicilio alcanza los $62.000 , con una suba interanual del 19%.

En perfumería, un perfume nacional y desodorante se ubica en $42.500 (+29%), mientras que un pack importado de perfume y loción corporal llega a $244.832 (+15%). En indumentaria, una remera básica de algodón cuesta $29.900 (+11%) y un jean clásico, $96.900 (+8%). Un par de zapatillas urbanas ronda los $94.999 (+6%).

En el rubro flores, la docena de rosas importadas alcanza los $80.000, un 33% más que el año pasado, mientras que un ramo de tres varas de lilium cuesta $50.000. Entre las opciones tecnológicas, una tablet de primera marca con 4 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento se comercializa a $469.999.

El director de Focus Market, Damián Di Pace, advirtió que la desaceleración de la inflación todavía no se traduce en una recuperación firme de los ingresos familiares. También señaló que muchos hogares continúan priorizando el ordenamiento de sus finanzas después de meses de atrasos en los pagos, refinanciaciones y dificultades para llegar a fin de mes.