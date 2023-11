ANSES: qué requisitos debo cumplir para acceder al nuevo crédito para trabajadores

Aquellas personas que obtengan el crédito no podrán comprar dólares hasta haber cancelado la totalidad de las cuotas, y en ambos casos las solicitudes por los créditos ampliados podrán realizarse recién a partir del lunes 6 de noviembre.

Billetes mil pesos $1000 Télam.

De qué se trata el crédito para trabajadores de ANSES

Pueden acceder los trabajadores en relación de dependencia que tengan salarios de hasta 1.980.000 pesos (piso del Impuesto a las Ganancias que rige desde hoy).

Podrán pedir un préstamo de hasta 1 millón de pesos, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 50 por ciento, en 24, 36 o 48 cuotas, cuyo monto se depositará en la tarjeta de crédito asociada a la cuenta sueldo del solicitante.

Todos los requisitos para acceder al nuevo crédito para trabajadores de ANSES

Los requisitos para obtener el préstamo son residir en la Argentina en forma permanente, tener una antigüedad laboral no menor a 6 meses, no ser trabajador eventual o de casas particulares, no superar la situación 2 en la Central de Deudores del BCRA y ser titular de una tarjeta de crédito en el banco donde se cobra el sueldo.

mujer compu Freepik.

Crédito de ANSES para trabajadores: cómo acceder

El primer paso para realizar el pedido es ingresar a la web o a la aplicación con la clave de seguridad social. En caso de no tenerla, se puede crear desde la computadora o el celular siguiendo el paso a paso que se encuentra dentro del sitio web de ANSES.

Luego se debe elegir la opción “créditos trabajadores en relación de dependencia”. Una vez completa la solicitud, se puede consultar el estado de trámite en mi ANSES.

Una vez que el organismo procesa la solicitud, envía un código por mensaje. Al momento de recibirlo se debe ir personalmente a una oficina de ANSES, sin turno previo, para confirmar la identidad y finalizar el trámite.

Se debe tener en cuenta que la solicitud se da de baja automáticamente si el solicitante no se presenta dentro de los siete días hábiles. Es indispensable acudir con DNI en mano.