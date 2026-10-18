Racing e Independiente jugaron un intenso clásico de Avellaneda, pero empataron 1-1 con gusto a poco

La Academia había abierto el marcador con un gol de Matías Zaracho y luego lo igualó Maximiliano Meza de penal para el Rojo. Ambos equipos quedaron a mano en el estadio Presidente Perón pese a que tuvieron chances para quedarse con el triunfo. De esta manera, dejaron pasar tres puntos que podrían haber significado una levantada futbolística.

Racing e Independiente empataron 1-1 en el estadio Presidente Perón con goles de Matías Zaracho para la Academia y de Maximiliano Meza para el Rojo de penal, en el marco del clásico de Avellaneda que se disputó por la fecha 13 del Torneo Clausura 2026. Con la igualdad, ninguno logró imponerse para quedarse con los tres puntos que podrían haber sido importantes para conseguir una levantada futbolística.

El inicio del partido se desarrolló intensamente ya que ambos equipos lanzaron ataques veloces, especialmente sobre los costados. Racing volcó sus avances sobre la zona izquierda con asociaciones entre Ignacio Rodríguez y Tomás Conechny para intentar aprovechar una deficiencia numérica en la defensa del Rojo, cuyas ofensivas se apoyaron con Santiago Montiel y Luciano Cabral.

El elenco de Sebastián Romero contó con la primera chance para anotar mediante un disparo de Conechny despejado por Juan Miguel Arrayago. Luego, el Rojo intentó responder pero sus avances no llevaron peligro al arco defendido por Facundo Cambeses.

En tanto, después Matías Kranevitter le quitó la pelota a Montiel, avanzó unos metros y probó de media distancia pero su remate salió desviado. Sin embargo, con el correr de los minutos, la Academia pisó fuerte y se impuso en la mitad de la cancha frente a un Independiente ahogado e incómodo.

El tanto se produjo a los 28 minutos, cuando Conechny envió un centro al área, Adrián Martínez cabeceó ante la salida del arquero Rodrigo Rey y Zaracho empujó la pelota para generar la euforia de los hinchas del local , que tradujo su superioridad y logró ponerse en ventaja. El gol confirmó el dominio de los de Romero en todas las líneas.

Racing e Independiente jugaron por el clásico de Avellaneda. X (@Independiente) - Imagen optimizada con IA

En este marco, Independiente intentó sobreponerse con dos cabezazos de Ezequiel Ávila que les faltó dirección. Sin embargo, las condiciones de esas situaciones reflejaron las dificultades del Rojo para inquietar a Racing a través del ras del césped.

La prevalencia de Racing en el primer tiempo se explicó por los altos niveles individuales de Zaracho, Kranevitter y Gastón Lodico en la mitad de la cancha, quienes presionan a Mateo Pérez, Iván Marcone y Cabral. Los mediocampistas de los de Viera no lograron superar la intensidad de la Academia, por lo que tuvieron una escasa influencia.

Los intentos de Ávila no representaron una reacción en Independiente, ya que la Academia tuvo las últimas chances de la primera parte: primero, con un tiro libre de Rodríguez atrapado por Rey, luego a través de un tiro de Zaracho de media distancia que se fue afuera y después mediante un disparo de Gonzalo Escudero que salió por encima del travesaño tras un tiro de esquina.

Viera advirtió la falta de respuestas de su equipo especialmente en el ataque, por lo que introdujo a Matías Abaldo antes de que empiece el segundo tiempo en reemplazo de Cabral, cuyas intervenciones se diluyeron. El ingreso del futbolista de 22 años y la reubicación de Meza sobre el centro mejoraron al Rojo en el complemento.

En tal sentido, Independiente comenzó a imponerse en el juego con un desborde de Nahuel Banegas que Montiel no pudo aprovechar para marcar, mientras que después Meza, el mejor futbolista de Independiente en el partido, intentó y Cambeses envió la pelota al tiro de esquina.

El empate del Rojo ocurrió a los 20 minutos de la segunda mitad, cuando Meza remató de gran manera un penal luego de una infracción de Escudero sobre el exjugador de River dentro del área. El gol significó justeza para el partido ya que los de Viera habían emparejado las acciones.

Racing e Independiente jugaron por el clásico de Avellaneda. X (@Independiente)

Ambos equipos buscaban el triunfo para intentar levantar el nivel en el campeonato y conseguir un envión anímico de cara a la última etapa del semestre, por lo que el encuentro se tornó de ida y vuelta por algunos momentos pese al cansancio de los futbolistas.

En tanto, aunque ambos jugaron con una alta intensidad, tuvieron pocas situaciones claras para quedarse con la victoria. Apenas un intento de afuera de Meza contenido por Cambeses y un remate de Ulises Ortegoza, quien había entrado en reemplazo de Zaracho, atrapado por Rey.

Con el empate, Racing no levanta cabeza y se mantiene en la antepenúltima posición de la Zona B del torneo con 12 puntos tras apenas tres triunfos, tres empates y siete derrotas. Ahora, en la próxima fecha enfrentará a River en el Monumental el 25 de octubre desde las 19:15.

Por su parte, Independiente se encuentra en el séptimo puesto de la Zona A con 19 unidades después de cinco victorias, cuatro igualdades y cuatro caídas. En su próximo partido recibirá a Boca en su estadio el 25 de octubre a partir de las 17.

Racing vs. Independiente, por el clásico de Avellaneda: formaciones