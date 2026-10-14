Privatización de Tecnópolis: Perfeta Producciones, de Marcelo Fígoli, supera en $20.700 millones la oferta de Buenos Aires Arena, de La Nación

La licitación por la concesión del predio de Villa Martelli por 25 años enfrenta a dos alianzas con socios internacionales: Fénix Entertainment–AEG, de un lado, y el operador del Movistar Arena, sociedad de La Nación con Live Nation, del otro.

La licitación convocada por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) para la concesión de uso y explotación comercial de Tecnópolis entró en su etapa decisiva. Según la documentación del concurso, Perfeta Producciones S.A . presentó una oferta económica total de $204.000 millones, frente a los $183.300 millones ofertados por Concesión Villa Martelli BAA SAPU (Buenos Aires Arena S.A.) . La diferencia es de $20.700 millones, alrededor de un 11% a favor de Perfeta.

El canon mensual surge de dividir el precio total por 300, los meses previstos de concesión. Así, la propuesta de Perfeta equivale a $680 millones mensuales, contra $611 millones de Buenos Aires Arena . Esta última cifra coincide con el canon base fijado en el pliego.

- Canon ofrecido: hasta 20 puntos

- Antecedentes: hasta 10 puntos

Con los datos disponibles, Perfeta Producciones (Fénix Entertainment) se impone a Buenos Aires Arena en los dos rubros que se miden con criterios objetivos: el canon ofrecido y los antecedentes. El resto de la evaluación, el proyecto y el plan de inversión, que reúnen 70 de los 100 puntos, queda librado a la apreciación discrecional de la AABE. Será allí, en el terreno de mayor subjetividad del concurso, donde se defina una licitación que en los números ya tiene un ganador.

El predio se concesionará por 25 años con destino a actividades recreativas, de esparcimiento y ocio, con posibles actividades complementarias deportivas, culturales y comunitarias.

Las alianzas en competencia

La propuesta de Perfeta aparece vinculada a una alianza con Fénix Entertainment, AEG Worldwide y CMN. AEG es un grupo global con negocios en facilities, música, deportes, distritos de entretenimiento, real estate y ticketing, y declara recibir más de 100 millones de asistentes por año. La pata local es Marcelo Fígoli, empresario de Fénix Entertainment y fundador de Perfeta, quien en los últimos años amplió su presencia en entretenimiento y administración de espacios. Entre sus antecedentes recientes figura la concesión por 20 años del Aconcagua Arena, en Mendoza.

Buenos Aires Arena llega con el antecedente del Movistar Arena y el respaldo de Live Nation Entertainment, que en junio adquirió una participación mayoritaria en la sociedad. La Nación conservó una participación accionaria significativa y busca sostener y ampliar su cartera en entretenimiento en vivo aun tras ceder el control del Movistar Arena.