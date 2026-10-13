Condenaron a 15 años de prisión a los dos adolescentes que mataron al empresario Andrés Blaquier para robarle la moto

La Justicia de San Isidro condenó este martes a 15 años de prisión a los dos jóvenes que asesinaron al empresario agropecuario Andrés Blaquier para robarle la moto, un hecho ocurrido el 29 de octubre de 2022 en la Autopista Panamericana, a la altura de Pilar. Los asesinos tenían 16 y 17 años en ese momento. El empresario, 62.
La pena se fijó en la audiencia de cesura, a cargo de los jueces Alejandro Flori, Silvia Chomiez y Silvina Coto. Aplicaron la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años y fija un máximo de 15 años para todos los menores de 18.
Los jóvenes fueron condenados por robo agravado por el uso de arma de fuego y por resultar en lesiones graves, en concurso real con homicidio agravado criminis causa (cometido para lograr la impunidad de otro delito). La Justicia los había declarado culpables en octubre de 2023.
El homicidio agravado se castiga con prisión perpetua en mayores de edad. En menores, la pena se fija como si el delito hubiera quedado en grado de tentativa, con una escala de entre 10 y 15 años. La familia Blaquier pidió 25 años y las defensas, 10.
Le dispararon en el pecho: así fue el crimen del empresario Andrés Blaquier en la Panamericana
El crimen ocurrió a las 18.54, en el kilómetro 50 de la Panamericana. Blaquier viajaba con su esposa, Magdalena De Elordy, en una moto BMW 1200. Dos delincuentes los persiguieron en una Kawasaki Z400, les cortaron el paso y dispararon contra el empresario con una pistola 9 milímetros.
Blaquier y De Elordy cayeron al asfalto. Ella sufrió fracturas. El empresario murió en el Hospital de Pilar por un shock hipovolémico. El atacante escapó con la BMW, pero a diez kilómetros perdió el control y la abandonó. Su cómplice lo ayudó y ambos huyeron.
Las cámaras de seguridad permitieron identificar a los acusados. Uno de ellos había ido a un hospital de Garín para atenderse por las heridas de la caída. La Policía los detuvo el 8 de noviembre de 2022 en Garín y secuestró el arma, ropa similar a la de los videos y la Kawasaki.