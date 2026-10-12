13 de octubre de 2026 Inicio
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Jorge Macri analiza no desdoblar las elecciones de la Ciudad en 2027: se podría votar en octubre

El jefe de Gobierno porteño indicó que si bien “todavía no está definido, es probable que sea al mismo tiempo” que los comicios a nivel nacional.

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Jorge Macri se refiró al calendario electoral de 2027. 

Jorge Macri se refiró al calendario electoral de 2027. 

El jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, habló sobre las elecciones que se llevarán a cabo en su distrito en 2027 y adelantó que evalúa no desdoblar y que se vote en octubre.

Kristalina Georgieva junto a Javier Milei y Luis Caputo.
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"No está definido todavía, no lo sé. Es un proyecto del Ejecutivo que se manda al Legislativo. No lo sé todavía, pueden ser antes, pero la última del Ejecutivo (2023) fue coincidiendo con la Nacional, así que es probable que sea al mismo tiempo", sostuvo este lunes en declaraciones al programa Pan y Circo de Radio Rivadavia.

Y agregó: "Hay que hablarlo con las otras fuerzas".

Jorge Macri habló de la posible alianza entre PRO Y LLA

Acerca de una posible unión entre La Libertad Avanza y el PRO de CABA, indicó que "el marco de empezar a discutir alianzas es en marzo del año que viene" y, si bien admitió que "es siempre un tema de conversación", reiteró que "falta todavía".

Por lo tanto, afirmó: "Estoy muy enfocado en la gestión, si te distraes mucho pensando en lo electoral, se te van los días".

Y añadió: "La verdad que todo el equipo le está metiendo mucho. Fernán Quiros está haciendo obras en salud que son históricas; la verdad, para Devoto es una gran noticia lo de la cárcel, pero la obra que estamos haciendo en el Zubizarreta, que está ahí, en una cuadra de la plaza, a la entrada, que es un hospital muy querido por la comunidad de Devoto, por ejemplo, es transformadora; o en el Pirovano, el Fernández, en el Penna, en el Piñero. La verdad que estamos haciendo cosas importantes".

Al ser consultado sobre la suspensión de las PASO, consideró que "las cuestiones electorales no hay que discutirlas para las elecciones que vienen".

En otro tramo de la conversación, el líder de la Ciudad aseguró que la relación con el Gobierno nacional es óptima tras la creación del Comando Unificado para trasladar a los presos de la cárcel de Devoto a Marcos Paz.

"Cumplimos con un compromiso histórico, desde que asumí tomé ese compromiso, se trabajó muy bien en equipo con el Gobierno Nacional", destacó.

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