El indignante cruce entre Kravetz y el periodista Ernesto Tenembaum: "Vergüenza"

Crimen de Morena: Balladares pidió "no caer en las cortinas de humo que tratan de instalar"

En otro fragmento de la charla, Tenenmbaum calificó como una "vergüenza" que a los pocos minutos del crimen fuentes del municipio de Lanús hayan salido a asegurar que el asesino era un chico de 14 años que estaba vinculado a una diputada nacional", en referencia a Natalia Zaracho, del Frente Patria Grande, versiones que fueron desmentidas horas más tarde.

Kravetz también negó su responsabilidad en ese asunto y aseguró que la información no surgió del municipio, sino de la Justicia. "El chico dijo 'fui yo', está escrito en la causa judicial. Los menores se hacen cargo de la situación porque saben que salen rápido", argumentó.

Kravetz aseguró que “no siente culpa” frente al crimen de Morena Domínguez

En una entrevista con radio La Red, Kravetz aseguró que "no siento que tenga alguna culpa" por la muerte de Morena. "Trabajo siete días a la semana, las 24 horas en un área que no existía y ahora está equipada y tiene más efectivos que la Policía bonaerense. No siento que el municipio tenga culpa alguna", declaró el intendente interino.

El funcionario, que actualmente está a cargo del Ejecutivo comunal, precisó que “hay responsabilidades que son objetivas y otras que hay que mirarlas con mayor profundidad porque tiene que ver con la marginalidad y la cultura delictual del conurbano que están abordadas con leyes que quedaron viejas”.

Kravetz, que además es precandidato a intendente de Lanús por JxC, marcó que “existe, en este contexto el juego de la política" y admitió que la gestión que encabeza de forma provisoria tiene una relación "compleja con el gobierno de la provincia de Buenos Aires” de Axel Kicillof.