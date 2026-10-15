15 de octubre de 2026 Inicio
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Alejandra Monteoliva encabezó la mesa de control y monitoreo del fenómeno de El Niño

Tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país, mejorar la preparación y consolidar una respuesta coordinada ante eventuales emergencias.

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El encuentro tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país.

El encuentro tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, encabezó una mesa de control y monitoreo del fenómeno de El Niño, que tuvo como objetivo analizar los posibles impactos en la región norte del país y fortalecer la coordinación entre las distintas áreas del Gobierno nacional.

La sesión fue convocada para las 14.
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Del encuentro en la Agencia Federal de Emergencias (AFE), que funcona en la sede ministerial, participaron el secretario de Seguridad Nacional, Martín Alejandro Ferlauto; el secretario de Comunicación y Prensa de la Presidencia de la Nación, Fabián Fernández; el director ejecutivo de la AFE, Santiago Hardie; y el subdirector ejecutivo de este organismo, Ignacio Cabello. Durante la jornada, se evaluaron los escenarios de riesgo, las herramientas de monitoreo disponibles y las acciones necesarias para mejorar la anticipación, la planificación y la capacidad de respuesta ante posibles emergencias.

El trabajo se enmarca en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027, aprobado mediante la Resolución del Ministerio de Seguridad Nacional Nº 559/2026, publicada el 7 de julio de 2026. Coordinado por la AFE, el plan busca fortalecer la articulación entre la Nación y las provincias y optimizar la respuesta operativa mediante mecanismos permanentes de coordinación técnica.

El trabajo se enmarca en el Plan de Coordinaci&oacute;n Federal ENOS 2026-2027.

El trabajo se enmarca en el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026-2027.

Desde abril de 2026, la AFE llevó adelante 12 instancias de articulación y coordinación federal ENOS, además de activar mecanismos de trabajo del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) en los niveles nacional, federal y regional. También se conformó la Mesa Nacional de Seguimiento ENOS 2026-2027 para reforzar el seguimiento y la coordinación ante los posibles efectos del fenómeno.

Entre las principales herramientas implementadas se encuentra el tablero ENOS del Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (SINAME), que integra pronósticos, alertas, información hidrometeorológica y datos territoriales para facilitar la evaluación de riesgos y la toma de decisiones. Además, se elaboraron modelos de potencial afectación para 18 municipios de seis provincias, a partir de registros históricos de inundaciones.

En paralelo, las actividades de capacitación y fortalecimiento de la protección civil alcanzaron a 4.328 personas entre marzo y septiembre, con la participación de representantes de distintas provincias. Estas acciones buscan mejorar la preparación local y consolidar una respuesta coordinada ante eventuales emergencias.

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