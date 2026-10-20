21 de octubre de 2026 Inicio
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Un empresario textil que fue asesor de Javier Milei entró en concurso de acreedores

Teddy Karagozian, referente del grupo TN Platex, afrontará el proceso judicial de manera conjunta con su firma Hilado SA. Fue asesor del Gobierno y lo echaron por sus críticas al plan económico.

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Teodoro Teddy Karagozian

Teodoro "Teddy" Karagozian, empresario textil.

La Justicia de La Rioja decretó la apertura del concurso preventivo del empresario textil Teodoro "Teddy" Karagozian. El juez Walter Peralta dictó la medida a raíz de una solicitud que el referente del grupo TN Platex presentó el 26 de junio por la crisis de su sector.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
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Karagozian formó parte del consejo de Asesores Económicos del presidente Javier Milei y fue corrido por Demian Reidel a partir de sus críticas al plan económico. El entonces vocero Manuel Adorni comunicó en su cuenta de X que el funcionario "ha tomado la decisión de apartar del Consejo que preside a uno de sus miembros: Teddy Karagozian".

La Sala Unipersonal N°5 de la Cámara Segunda en lo Civil, Comercial y de Minas de la Primera Circunscripción riojana tramitará el expediente del empresario junto al concurso de la empresa Hilado SA. Esta firma forma parte de TN Platex.

La compañía pidió la reestructuración de sus pasivos en febrero para mantener la continuidad operativa de sus plantas industriales. En esa ocasión, la hilandera atribuyó sus problemas a la baja del consumo y a la competencia de productos importados.

La Justicia riojana estableció los plazos del proceso judicial

El tribunal fijó el 30 de noviembre como fecha límite para la presentación de los acreedores. Hasta ese día, los prestamistas deben formalizar sus pedidos de verificación de créditos ante la sindicatura designada en la causa.

Los pasos procesales previstos en la resolución judicial continuarán durante el próximo año en los tribunales riojanos. El informe individual de la sindicatura requiere su presentación formal el 10 de febrero de 2027.

La etapa analítica del patrimonio concluirá un mes después. El cronograma judicial obliga a entregar el informe general el 12 de marzo del mismo año para avanzar con la renegociación de las deudas y evitar la quiebra definitiva.

Karagozian es un economista que condujo como CEO la empresa fundada por su padre en 1979, hasta que cedió el puesto a su hijo Tomás. Además, publicó dos libros donde propuso cambios impositivos y un seguro empresarial para modificar el esquema de indemnizaciones laborales.

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