San Telmo aventaja a Nueva Chicago

Nueva Chicago ganó su último duelo ante Chaco For Ever por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 1 gol en contra y 4 a favor.

El anterior partido jugado por San Telmo acabó en empate por 0-0 ante Gimnasia (Mendoza). Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 victorias y 2 empates. Convirtió 4 goles a sus rivales y mantuvo su valla en cero.

Felipe Viola fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido.

Formación de Nueva Chicago hoy

Andrés Montenegro se plantó con una alineación 4-4-2 con el arquero Facundo Ferrero; Adrián Martínez, Alejandro Contreras, Tomas Rossi y Roque Ramírez como defensores; Tomas Bottari, Gaspar Vega, Franco Amarfil y Evelio Cardozo como centrocampistas; y Mauro Ortiz y Iván Maggi como delanteros.

Formación de San Telmo hoy

Por su parte, el entrenador Alfredo Grelak dispuso en campo una estrategia 4-4-2 con Brian Bustos defendiendo el arco; Martín Vallejos, Héctor González, Agustín Lamosa, Rodrigo Ayala como zagueros; Emiliano Franco, Gabriel Ramírez, Adrián Fernández y José Barreto en el centro del campo; y con Iñaki Larthirigoyen y Nicolás Heiz como atacantes.

